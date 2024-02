Empat sofert del Mollerussa (1-1)

El Mollerussa ha empatat aquest migdia en la seua visita al municipal els Canyars de Castelldefels en un partit en el qual els del Pla d'Urgell s'ha avançat ben d'hora, però que després d'una patida segona meitat els locals han aconseguit empatar el partit al temps afegit, i, fins i tot, han estat a punt de guanyar al Mollerussa després d'anotar un gol que l'àrbitre ha anul·lat per fora de joc.

El partit ha començat amb una clara ocasió del Castelldefels via servei de cantonada, que per sort del Mollerussa els locals han estavellat al pal de la porteria que protegeix Adri Buetas. Els del Pla d'Urgell, però, han reaccionat ràpidament i només dos minuts més tard Moró Sidibé ha aprofitat un passa de Genís a la frontal de l'àrea per enviar la pilota al fons de la porteria i avançar al Mollerussa (0-1, 8'). Cap al final de la primera part, els locals han disposat de dues clares oportunitats als peus de Kilian, però els del Baix Llobregat les han desaprofitat i el Mollerussa ha marxat als vestidors guanyant el partit 1-0.

A la segona part el Castelldefels ha sortit a intentar remuntar el partit i el porter del Mollerussa, Buetas, ha hagut de lluir-se sota pals per mantenir la victòria lleidatana. Els de Jordi Cortés han seguit tota la segona part amb un plantejament molt defensiu, amb un doble lateral a banda dreta format per Pedrós i Bernat i la incorporació també de l'argentí Nico Magno, però al temps afegit Dani Sánchez ha aconseguit empatar el partit en una jugada de pilota parada (1-1, 90+3'). El Castelldefels ha tingut una altra ocasió que ha acabat al fons de la xarxa, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per fora de joc.

Ha sigut un empat que pot arribar a semblar poc per un Mollerussa que ha aguantat el resultat fins al final. Els lleidatans intentaran allunyar-se més del descens a casa el diumenge que ve (12.00h) davant l'Hospitalet, que actualment és el segon classificat.