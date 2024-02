Espanya torna a entrepussar en el camí a l'Eurobàsquet 2025

Una apagada ofensiva en l’últim quart, en què va encaixar un parcial de 15-1 i només va ser capaç d’anotar un tir lliure en set minuts, li va costar ahir a Espanya la segona derrota consecutiva en el camí cap a l’Eurobàsquet 2025, després d’una altra grisa actuació que redueix el marge d’error i l’obliga a millorar de cara als pròxims compromisos (58-53). L’equip de Scariolo, que, com davant de Letònia, no va oferir una bona imatge, guanyava per vuit punts (40-48) quan al rellotge quedaven 7.26 minuts. A partir d’allà, un punt de Jaime Pradilla va ser l’insuficient botí en els següents set minuts, en què en va rebre quinze a la seua cistella, la qual cosa va acabar pagant amb la derrota contra un rival que ja el va guanyar en l’últim Europeu. Diogo Brito, de l’ICG Força Lleida, va anotar 7 punts i va capturar 4 rebots en la victòria de Portugal sobre Ucraïna (77-79).