El triomf s'escapa al final

El Mollerussa es va quedar a uns instants d’emportar-se el triomf en la visita al Castelldefels, però va haver de conformar-se amb l’empat després que l’equip local obtingués el premi a la insistència en el temps afegit, quan va igualar el gol inicial de Moró Sidibé (1-1). Amb el punt, l’equip del Pla d’Urgell manté un marge de cinc punts respecte al descens.

El porter va ser el més destacat durant el partit. En l’acció del gol no va poder fer res

El partit va començar amb molt ritme, amb un Castelldefels dominador, sobretot a través de la pilota aturada, i un Mollerussa que buscava les transicions ràpides per a Sidibé. I així va ser com van arribar les primeres accions per a cada equip. La va tenir el Castelldefels, al minut sis, amb una rematada de Marimon en el primer córner del partit, que van desbaratar entre Buetas i el travesser en l’ocasió local més clara abans del descans.Una mica més tard, la doble combinació entre Sidibé i Soldevila va deixar el primer davant del porter del Castelldefels. El davanter va definir amb fermesa davant de la sortida d’Antonell i va col·locar el 0-1 al marcador. El gol va noquejar el Castelldefels i el Mollerussa intentava aprofitar els contraatacs a la carrera de Sidibé, malgrat que el ritme i les ocasions van baixar fins a arribar al descans.En la segona meitat, l’equip de Jordi Cortés va veure com els locals inclinaven el camp cap a la porteria de Buetas, el més destacat del Mollerussa, ajudats, això sí, pel vent que bufava a favor seu.Les arribades locals van ser un constant, però totes elles acabaven malgastades a les mans de Buetas, fins que ja al 92 i amb tot el Castelldefels bolcat, un error defensiu va propiciar una falta lateral molt perillosa per a l’equip local. Acedo la va posar amb l’esquerra al pal curt, on va aparèixer Sánchez per enviar la pilota al fons de la xarxa al primer pal, lluny de l’abast del porter de l’equip del Pla d’Urgell (1-1).En va tenir una més el Castelldefels segons després de l’empat, quan va protestar un gol anul·lat per fora de joc a Kilian, que hauria estat vital per a l’equip barceloní, ja que malgrat l’empat cau a l’últim lloc. En canvi, el Mollerussa acumula 18 dels últims 27 punts possibles i suma per segon partit consecutiu fora de casa.

“Satisfet pel punt, això és una cursa de fons”

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, estava “satisfet pel punt perquè això és una cursa de fons”, malgrat que va lamentar el factor vent durant el partit: “Sabíem que aquest seria el guió, però s’hi ha afegit el vent. És fàcil jugar amb ell a favor, però, en la segona part, amb el vent en contra se’ns ha fet llarg.”Sobre el gol encaixat, tenia clar que la causa va ser que “no hem defensat bé l’acció prèvia al gol”. Tanmateix, el tècnic va mirar el resultat pel costat positiu: “Si ho capgirem i pensem que haguéssim empatat nosaltres en el descompte, seríem molt feliços”, va apuntar.El tècnic es va desfer en elogis cap a Buetas, el porter incorporat a l’equip en el mercat hivernal i el jugador més destacat del partit d’ahir: “Ens ha donat l’experiència, portar el ritme del partit des de la porteria, i a més avui ha fet parades de mèrit a la porteria. Per això ens vam arriscar i el vam portar canviant el porter que era titular”, va afirmar el tècnic.Cortés també va recordar la importància que “és un punt que en realitat en són dos, ja que guanyem l’average particular (en la primera volta el Mollerussa va guanyar per 4-2) i segur que serà un rival directe perquè sortirà de la zona baixa”. A més, va recordar que “ara ens ve el Tourmalet de la Lliga”. “En la primera volta ens va costar però ara arribem més preparats”, va concloure.