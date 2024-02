L'Enoli Borges jugarà la tercera final seguida de la Copa del Rei

L’Enoli Borges Vall disputarà avui per tercer any consecutiu la final de la Copa del Rei després d’una jornada d’ahir pletòrica. Al matí va segellar el pas a quarts amb la tercera victòria en la fase de grups al superar l’AD Collado Mediano per 3-0. A la tarda, Viktor Brodd, Marc Duran i Joan Masip van donar bon compte de l’Universidad de Burgos TPF, al qual van guanyar 3-2, plantant-se en semifinals. Van eliminar el Tecnigen Linares per 3-1. Avui s’enfrontaran al Cajasur.