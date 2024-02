ENQUESTA | El debat extraesportiu al voltant del futbol a Lleida

Ambient enrarit el cap de setmana passat al Camp d'Esports de Lleida. L'actual màxim representant de la ciutat, el Lleida Esportiu, hereu de la mítica Unió Esportiva Lleida, jugava un partit contra el Badalona Futur. A priori un altre partit rocós contra un rival clàssic en el pou de la Segona B, ara 2a RFEF.

Però no era així. Hi havia alguna cosa més. El Badalona Futur. Potser és alguna cosa més que un equip apàtrida, hereu del Llagostera, i que malgrat dir-se Badalona juga a Vic. Actualment sense afició i amb un TPV que els deixa l'Atlètic Lleida, va veure com aquest diumenge generava un encès debat, tant al camp com a les xarxes socials.

El Gol Nord i part de l'estadi cantava que "una ciutat, un sol equip". Pereira es queixava del tracte del president del Badalona Futur, Toni Freixa. I el president de l'Atlètic Segre deia a xarxes que "primera victòria a casa" després de la victòria del Badalona Futur a Lleida.

I és que, tal i com ha anat publicant SEGRE al llarg dels darrers mesos, un equip d'empresaris lleidatans, la gran majoria vinculats a l’Atlètic Lleida, fa mesos que negocia la compra de l'entitat badalonina. Que estigui fet o encara no és un secret d'estat; no hi ha cap comunicació oficial. I molts rumors.

Hi ha lliga, hi ha partit, i hi ha molt debat. Bona part de la massa social que vol veure futbol a Lleida en parla, cap a totes direccions i amb propostes de tot tipus.

És per això, amic lector, amant del futbol, del Lleida, de l'esport rei a la nostra ciutat, que et demanem la teva opinió. Obrim debat. Obrim enquesta. Participa com vulguis, dóna la teva opinió. Omple l'enquesta i deixa'ns els teus comentaris, a xarxes socials i als comentaris d'aquesta notícia. Des de SEGRE i Lleida en Joc et llegim.

ENQUESTES 👇

Enquesta Com creieu que serà el panorama futbolístic de Lleida, la temporada vinent? Gràcies per participar L'enquesta ha finalitzat Hi haurà un sol equip a 1a o 2a RFEF 253 Hi haurà dos equips a 1a o 2a RFEF 243

Enquesta En un cas hipotètic, què preferiries? Gràcies per participar L'enquesta ha finalitzat Que hi hagi un sol equip: l'equip de la ciutat 351 Que hi hagi dos equips: més competència 93

Enquesta Crec que... Gràcies per participar L'enquesta ha finalitzat Lleida no és Milà ni Manchester. No hi ha lloc per a dos equips 354 A Lleida hi ha espai i massa social per dos equips al mateix nivell 81