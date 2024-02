Ricky: “He estat en la foscor, però treballant i amb ajuda se surt”

Ricky Rubio va voler enviar ahir, durant la presentació oficial com a jugador del Barça, un missatge a totes aquelles persones que, com ell, pateixen o han patit problemes de salut mental a l’afirmar que “treballant i amb ajuda se surt d’aquesta foscor”. “Per tres mesos, per a mi el bàsquet havia acabat per sempre, però en l’últim mes i mig he treballat per arribar a aquest punt. Espero ajudar la gent que està passant per aquest moment. He estat en la foscor, però treballant, i amb l’ajuda necessària de professionals, al final se surt”, va explicar.

Rubio va ser presentat ahir a l’Auditori 1899, als voltants de l’Spotify Camp Nou, en un acte al costat del president Joan Laporta. El base del Masnou, que va arrancar la intervenció en català, va agrair el suport de la Federació Espanyola, als Cleveland Cavaliers –el seu últim equip a l’NBA–, a la seua família i al Barça per acollir-lo ara en la seua tornada. “El que vaig demanar no era fàcil: entrar en un club professional a mitja temporada i demanar condicions no habituals. Ho van acceptar en tot moment i per això som aquí. L’staff, la secretaria tècnica i el vestidor m’han entès e n tot moment”, va explicar Rubio, que està “a disposició” de Grimau per debutar divendres contra el Mònaco a l’Eurolliga.