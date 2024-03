Derrota dolorosa a casa

El Rodi Balàfia Vòlei va caure derrotat contundentment ahir a casa contra un bon Saragossa que va ser superior durant tot el partit. Els lleidatans van patir la lesió del seu col·locador Gerard Orteu, que se suma a la lesió d’Alberto Cánovas.

A falta de quatre jornades per acabar la temporada, els de Sergi Mirada s’hauran d’enfrontar al líder Sant Pere i Sant Pau la setmana vinent i els faltarà jugar contra Eivissa i Xàtiva, segon i tercer respectivament, i el Barça, rival directe en la lluita per la salvació.El partit va començar tal com s’esperava, amb un Saragossa que es va distanciar ràpidament al marcador (4-10). El Balàfia, nerviós, va acumular molts errors no forçats fins a perdre el primer parcial (16-25).En el segon set, el Saragossa es va confiar i les forces es van igualar (10-10). Tanmateix, la reacció local es va dissipar i els visitants es van emportar sense complicacions un parcial en què va debutar el juvenil Dídac Nerín (19-25). El tercer i últim set va ser el més igualat, ja que els visitants van utilitzar diversos suplents, però en els moments finals als lleidatans els va fallar la precisió i els aragonesos es van emportar el partit (21-25).Durant les pauses entre parcials, el grup de ball de Down Lleida va animar tot el pavelló amb diferents coreografies.Després del matx, l’entrenador del Balàfia Vòlei, Sergi Mirada, va reconèixer que “no hem estat gaire encertats en recepció i ens ha faltat un recanvi per a Bernat, ja que hem notat que les baixes fan que se’ns acumuli més el cansament físic i mental”. Mirada té clar que “hem de guanyar, amb sort, un partit per salvar-nos, però hem de creure que podem guanyar Xàtiva i Eivissa a casa”.