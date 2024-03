Tres punts vitals i soferts per al Lleida (0-1)

detail.info.publicated miquel pascual detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida Esportiu fa un exercici de resistència per fer bo el golàs d'Agüero en els primers minuts al camp del València Mestalla i sumar tres punts vitals per mantenir-se a l'estel·la del líder Badalona Futur. El conjunt blau ha trobat l'eficàcia golejadora que altres cops li havia jugat en contra i suma la seva segona victòria seguida fora de casa, a la que se li ha sumat l'empat al Rico Pérez entre Hércules i Europa (0-0), dos rivals directes.

El Lleida ha tingut el partit de cara des d'un inici, ja que s'ha avançat en la seva primera arribada, amb un xut precís d'Agüero des de la frontal que ha anat caient per acabar entrant a la porteria de Nil Ruiz després de rebotar dues vegades al travesser (0-1). El conjunt lleidatà, que jugava amb el vent en contra a la primera meitat, s'ha vist amb el guio propici per viure prop de la seva porteria i defensa el marcador amb solidesa, tot i presentar un mig del camp novedós, amb la primera titularitat de Robles per la sanció de Quadri, acompanyat per l'habitual Montero i Mateo, que reapareixia com a titular.

El conjunt blau només ha patit dues ocasions a la primera meitat, ambdues a les botes de Mario Domínguez. La primera ha estat només començar i la segona ha estat molt clara, creuant la mitja hora de partit. Neyder Lozano ha perdut una pilota com a últim home i Mario ha conduit sol fins arribar a l'àrea del Lleida, on ha topat amb una aparició brutal d'Iñaki Álvarez per evitar l'empat.

El porter navarrès ha hagut de tornar a intervenir en l'inici de la segona meitat, en la que el Lleida no ha sabut jugar amb l'avantatge del vent i ha seguit vivint prop de la seva àrea, resistint les escomeses del filial valencianista. Així, Iñaki ha tornat a aparèixer en un intent d'Hugo González i en una falta des de la frontal. No obstant, només ha pogut fer vista en l'acció més detacada dels valencianistes, un xut des de la frontal de Gonzálbez que s'ha estavellat al travesser.

El conjunt lleidatà ha sabut agafar oxígen a l'equuador de la segona part i s'ha vist reflectit amb dues accions de perill generades per Cortijo, la primera amb una jugada individual en la que ha reclamat un penal i la segona amb una centrada cap a Montero que ha acabat fora. Tot i aquestes ocasions, al final del partit li ha tocat tornar a partir al Lleida, i ha vist com els locals insistien sense massa clarividència. Tot i això, en l'afegit Borja Calvo ha tingut l'empat en una acció a l'àrea petita que ha tapat Campins per segellar tres punts vitals per al Lleida, que la setmana que ve tindrà un nou desplaçament, dissabte al camp de l'Espanyol B (18.00).