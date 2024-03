Triomf de l'ICG Força Lleida de la mà de Hasbrouck

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una cistella de Kenny Hasbrouck gairebé sobre la botzina va donar ahir a l’ICG Força Lleida un nou triomf, el tercer consecutiu, imposant-se a la pista de l’Oviedo (73-75). Liderats pel lleidatà Marc Martí, els asturians van veure com Gerard Encuentra celebrava el seu centenari com a tècnic a la LEB Or amb la victòria 63, mantenint l’equip en la baralla pel factor pista en el play-off, remuntant 14 punts de desavantatge en l’últim quart i aconseguint el desè triomf en els últims 12 partits de Lliga.

Domini dels lleidatans en l’arrancada, amb Vega inspirat des de la línia exterior i un esperançador 6-12 de sortida. Tanmateix, no va tardar a despertar l’Oviedo gràcies a Sanz, que va culminar un parcial de 8-0 per col·locar els seus al davant. Van entrar les primeres rotacions i això va coincidir amb la pitjor versió defensiva de l’ICG Força Lleida, que es va veure contra les cordes després d’un triple de Horton (22-15). Encuentra va demanar temps i explicacions als seus jugadors sobre el tempteig dels visitants. Lobo i Simeunovic van aportar més físic, però els asturians eren més intensos en el joc interior i van assolir una màxima renda de 9 punts (27-18) que va reduir Krutwig abans d’acabar el primer quart.

Duscak va elevar la renda dels locals fins als 11 punts, amb Lobo a la banqueta després de la segona personal. Un petit parcial dels visitants va fer que Javi Rodríguez sol·licités el seu primer temps mort (31-25). Elisias va anotar i amb la cistella va donar pas a un parcial de 0-8 de l’ICG Força Lleida, que va tornar a la baralla (33-33). El duel es va intensificar, amb molt de contacte a la pintura i Simeunovic fora de concurs arran de la tercera personal sobre el lleidatà Martí. La seqüència de tirs lliures va beneficiar els lleidatans, que es van trobar 3 punts amunt després d’una safata de Kuath a 3 segons del descans. Una falta infantil de Diogo Brito va donar l’oportunitat a Duscak de situar el 40-41, que ho deixava tot obert de cara a la segona meitat.

L’ICG Força Lleida va tornar a oferir la pitjor versió defensiva en el tercer quart, amb l’Oviedo assolint els 8 punts d’avantatge (54-46) davant d’un Encuentra desesperat. Una tècnica de Matulionis no va fer més que elevar la ratxa dels locals, que van arribar a situar-se amb 14 punts d’avantatge (60-46) després d’un parcial de 13-0. Sort que l’equip d’Encuentra es va posar les piles i va minimitzar el cop des de la defensa i atansant-se en el lluminós de Pumarín (61-54). No semblava que la victòria anés a decantar-se del costat lleidatà, tenint en compte que els locals continuaven manant a 4:25 del final (69-64).

Però un triple de Lobo, que va suposar el 71-69, va canviar el panorama. L’Oviedo es va posar nerviós. Javi Rodríguez va demanar temps mort i després de diversos errors Kuath es va encarregar d’empatar. Nou error d’un Oviedo que havia depès massa de Marc Martí i cistella de Hasbrouck a falta de 21.59 segons per al final. L’ICG Força Lleida es posava davant per primer cop des del descans. Hasbrouck va cometre una ràpida falta sobre Horton, que no va perdonar des de la línia de tirs lliures i va establir el 73-73 a 17.05 segons. Temps mort d’Encuentra i decisió d’entregar la pilota a Hasbrouck.

El nord-americà la va pujar, es va plantar a la zona de lliures, es va desfer d’un defensa i amb un tir precís va sentenciar quan restaven 0.15 segons per acabar. L’intent de l’Oviedo de forçar la pròrroga es va quedar en res, ja que la pilota va picar al tauler i el rebot va anar directe a les mans de Kuath, que ja celebrava un nou triomf.

Gerard Encuentra Entrenador de Força Lleida

Gerard Encuentra, tècnic de l’ICG Força Lleida, va manifestar després de la victòria que “sabíem que era una pista molt complicada i té molt de mèrit guanyar aquí. El partit ha anat a ratxes, al principi ells han estat millors, jugant al ritme que desitjaven i nosaltres amb molt poca defensa. Estàvem molt tous, no pressionàvem gens. Quan hem pogut canviar això i jugar una mica més dur, no estar pendents de qui fa més punts, doncs hem igualat el marcador. Al tercer quart, la sensació és la mateixa que al primer.

Ens hem relaxat i pensàvem que el treball ja estava fet. S’han posat 14 punts amunt i nosaltres, malgrat que era una situació molt complicada, hem continuat competint. Jugar amb dos cincs ens ha anat molt bé, rebotejar i ser més intensos. Al final, dos cistelles de Kenny han decidit, però podia guanyar qualsevol”, va afegir Encuentra.

Sobre la remuntada, el tècnic de l’ICG Força Lleida va assenyalar que “l’Oviedo ha jugat molt bé i no sabíem com parar-los. Suposo que les dinàmiques també influeixen en el fet de continuar creient”. Sobre jugar amb Kuath i Krutwig en el joc interior, juntament amb Lobo i Hasbrouck a l’exterior, Encuentra va manifestar que “ens estaven canviant en el bloqueig directe i nosaltres hem optat per dos manejadors molt clars del pick & roll, Lobo i Hasbrouck. Alhora volíem castigar aquest alliberament amb dos jugadors físics. Hi ha dies que no et surt bé, però aquesta vegada, sí”.

El guió del partit, molt semblant al de la primera volta, va fer que l’entrenador de l’ICG Força Lleida reconegués que “ens tenen molt ben estudiats, malgrat que aquest partit ha anat una mica més a ratxes. Al Barris Nord ells van jugar molt bé excepte 3 minuts que els vam penalitzar. Hem tingut la sort que Hasbrouck ha tornat a ser diferencial”. Pel que fa a la ratxa de 10 victòries en les últimes 12 jornades, l’entrenador va dir que “només pensem a preparar el partit d’Ourense. No et donen un premi per les ratxes, així que a continuar treballant, perquè l’equip té una bona dinàmica i crec que és el moment de continuar allargant-la”.