Carlos Sainz pateix una apendicitis i no correrà el GP de l’Aràbia Saudita

El pilot de Ferrari Carlos Sainz.AFP7 via Europa Press

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El pilot espanyol Carlos Sainz (Ferrari) no podrà córrer finalment el Gran Premi de l’Aràbia Saudita, segona prova del Mundial de Fórmula 1 que es disputa aquest dissabte, després d’haver estat diagnosticat d’apendicitis i haver de passar pel quiròfan, segons va confirmar la 'Scuderia'. "Carlos Sainz ha estat diagnosticat d’apendicitis i requerirà cirurgia. La família Ferrari li desitja a Carlos una ràpida recuperació", va indicar l’escuderia italiana sobre el madrileny, tercer dissabte passat en el Gran Premi de Bahrain i que va començar a trobar-se malament dimecres passat, per la qual cosa va haver d’abandonar el Circuit de Yeda. Malgrat això, va participar en els lliures de dijous i va acabar sisè en la primera sessió i setè en la segona.

El propi pilot espanyol va confessar després d’aquests entrenaments haver passat "unes últimes 24 hores molt difícils" i que, "sens dubte", havia estat el seu dia "més difícil en un cotxe de Fórmula 1 en un circuit tan exigent amb una força G alta". "Tenir un malestar estomacal i estar malalt no és l’ideal. Espero que estar millor divendres i al cent per cent per a dissabte, però necessito descansar una mica ara", va afegir.

"A partir de l'FP3 i durant la resta d’aquest cap de setmana, Sainz serà substituït pel pilot reserva Oliver Bearman. Per tant, Oliver no tornarà a participar en aquesta ronda del Campionat de F2", va confirmar Ferrari.