Marc Márquez lidera el segon lliure amb la Ducati

Marc Márquez (Ducati Gresini) va portar a col·lació el seu potencial en la primera jornada oficial amb Ducati i va dominar la segona tanda d’entrenaments, que van acabar sent lliures en lloc d’oficials, del Gran Premi de Qatar de MotoGP al circuit de Lusail, on Jorge Martín (Ducati Pramac) va ser el més ràpid en la primera sessió, que es va disputar en sec i que va acabar amb Marc Márquez quart, al darrere de Pedro Acosta (GasGas), tercer en la seua sessió de debut en la categoria reina i també sobre mullat.

El que havia de ser la Practice, amb els 10 millors classificats a la Q2, es va canviar per l’FP2 de dissabte davant de les condicions poc habituals a Qatar. La pluja va fer una inesperada aparició i va treure l’emoció al desenllaç de divendres, ja que els pilots van provar però sense arriscar amb la necessitat de buscar el temps, ja que es jugaran l’accés a la Q2 avui, en la que habitualment és la segona sessió de lliures, abans de disputar la qualificació i l’esprint.Márquez es va quedar aquesta primera posició per continuar guanyant confiança, al davant d’Augusto Fernández (Gas Gas) i un Acosta que va demostrar molta desimboltura a la tercera plaça. Després de volar en els tests a Lusail en un temps dos segons més ràpid que el que va fer Martín ahir, el vigent campió Bagnaia va passar desapercebut en la presa de contacte.L’italià va ser dècim a l’FP1 i no va forçar en moll després, sense demostrar de moment el seu favoritisme tot i que l’hora de la veritat encara ha d’arribar.Per la seua part, Àlex Márquez (Ducati Gresini), que torna a compartir box amb el seu germà, va acabar onzè en la primera sessió i va pujar fins a la novena plaça a l’FP2. En sec, Aleix Espargaró va destacar amb l’Aprilia amb una segona posició, mentre que Joan Mir i Luca Marini, els dos pilots Honda oficials –l’antiga moto de Marc Márquez– van quedar en setzena i dissetena plaça, respectivament.

Marc Márquez: “Les sensacions en sec i en moll són bones”

■ Marc Márquez va concloure la primera jornada oficial amb la Ducati “amb bones sensacions, tant en sec com en moll”. “És veritat que ha estat un dia una mica estrany, sense poder fer un atac al crono que s’ha mogut a demà [avui], però la veritat és que ha anat tot bé, malgrat la pluja”, va afegir el vuit vegades campió del món en declaracions distribuïdes pel seu equip. A més, va assumir que “en sec hi ha tres o quatre pilots que són més ràpids que nosaltres, però necessitem continuar descobrint la moto pas a pas com avui, que la jornada ha anat bé”.Per la seua part, Àlex Márquez també va considerar que “el primer dia ha anat bé” i va reconèixer que “al matí hem treballat en configuracions per resoldre alguns problemes que vam tenir en el test”.