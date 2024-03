El Cadí, sense idees

El Cadí va caure ahir davant de l’IDK Euskotren (45-57) i haurà de continuar lluitant per la permanència en les últimes 6 jornades de la Lliga Femenina, amb un estret marge de 3 o 2 triomfs, depenent del resultat d’avui del Gran Canària a la pista del Ferrol. Les lleidatanes van firmar al Palau un partit massa irregular, es van quedar sense idees en atac i el rival va sentenciar entre el final del tercer quart i l’inici de l’últim amb un parcial de 0-13.

L’equip de l’Alt Urgell va saber portar el matx al seu terreny en el primer acte, sent molt intens i provocant que el rival perdés moltes pilotes. Així, el resultat es va mantenir ajustat. Van començar les rotacions i el Cadí va agafar confiança amb el 10-8 de Brown. Tanmateix, una antiesportiva inexistent de Soler sobre Mbulito va fer que l’IDK reaccionés, abans que Remenárová tanqués el quart amb un tir lliure (11-10). La poca anotació i el ritme travat va seguir en el segon parcial, tant que l’entrenadora visitant, Azu Muguruza, va demanar temps a 7:21 del descans sense que ningú anotés. Les basques van desembussar el duel i van passar a dominar, especialment després del primer triple del partit, de Mbulito. La qualitat de Fankam va situar les donostiarres 5 punts a dalt (15-20), però va respondre Soler. El segon tripe de Mbulito, que va arribar després d’un 2+1 de Brown, va fer que Fabián Téllez parés el duel (20-25). Però l’IDK va fer el primer pas per emportar-se el xoc, ja que Tunstull, ex del Sedis, va anotar dos cistelles consecutives i Massey un triple per completar un parcial de 0-10 (20-32). Sort que Lahtinen va poder frenar la sagnia amb un altre triple i donar una mica d’aire a un Cadí massa desencertat (23-32).Va començar molt bé l’equip lleidatà el tercer acte, amb Soler efectiva i Remenárová castigant sota el cèrcol (30-34). La tercera falta de Lahtinen deixava la direcció molt tocada, però el conjunt de Téllez va aconseguir situar-se a només 2 punts (34-36) amb una cistella de la finlandesa, que es va multiplicar davant les baixes de Ramette i Melgoza. Però Tunstull va liderar les seues companyes en un moment molt delicat. Va anotar 5 punts seguits que van mantenir l’IDK davant i va obrir el parcial de 0-7 amb què les basques van tancar el tercer període. Malgrat el temps mort de Téllez, el Cadí es va veure una altra vegada 9 punts per sota (36-45). Si el públic del Palau esperava una reacció local, es va trobar tot el contrari, la sentència per part de l’IDK. Dos cistelles fàcils de Prieto i González, amb Tunstull posant el llaç a un parcial demolidor de 0-13 que va situar les visitants amb una màxima diferència de 15 punts (36-51). L’únic que va ser capaç d’aconseguir el Cadí va ser tornar el partit al caos, però no va saber aprofitar la falta d’anotació de les basques. Un triple de Campisano a 3:02 del final va donar esperances (43-53), però Muguruza va aturar el matx amb criteri. Remenárova va rebaixar el desavantatge fins als 8 punts, però la resistència del Cadí va acabar amb el 45-53. No va existir l’èpica i l’IDK Euskotren va acabar sentenciant amb dos recuperacions de Mbulito, emportant-se la victòria per 12 punts de diferència. La quinzena derrota deixa el play-off pel títol impossible i l’objectiu del Cadí en les últimes sis jornades passa per aconseguir la permanència. El diumenge 17 (12.30), l’equip lleidatà visitarà el Saragossa en un difícil compromís, mentre que el duel definitiu arribarà el dijous 28 (21.00), quan el Cadí rebi al Palau el Gran Canària.

Téllez: “Si no fem un pas endavant, ho passarem malament”

Fabián Téllez, entrenador del Cadí, va assenyalar després del matx que “hem fet un mal partit, especialment en l’apartat ofensiu, ja que en defensa hem estat bé. No hem estat capaces de frenar el seu joc interior. Les seues jugadores grans han fet els mateixos punts que totes nosaltres (45). Espero que siguem conscients del que ens cau al damunt, perquè tothom té un joc interior molt semblant i hem de fer un pas endavant o ho passarem pitjor del que pensem”. Téllez va afegir que “no podem esperar que això es tiri endavant amb la inspiració de Soler. Cada una ha de tenir la seua parcel·la de responsabilitat. Si no és així, ho acabarem passant molt malament”, va avisar l’entrenador del Cadí.