El Mollerussa perd i continua la mala ratxa (0-2)

El partit ha començat sense dominador clar, i on el Mollerussa esperava més ofensiva del Vilassar de Mar. Passats els primers 10 minuts de joc els del Pla d'Urgell han pres la iniciativa en atac i no han parat d'atacar, sobretot de la mà de Moró Sidibé.

La segona part ha continuat el ritme de la primera, però al minut 71, després d'una doble ocasió parada per Buetas, el Vilassar de Mar ha marcat el primer en una de les poques ocasions que ha tingut. Han continuat atacant els de Rubèn López, amb Putxi i Sidibé com a jugadors destacats. Moltes ocasions perdonades i altres parades del porter rival han fet que s'arribés a l'afegit amb el 0 a 1, i al minut 93 han marcat el segon els visitants per sentenciar el partit.

El Mollerussa perd amb la sensació que s'hagués pogut fer més. La setmana que ve viatgen a Olot, en un partit contra els líders que serà dissabte a les 5 de la tarda.