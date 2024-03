Sense punteria

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va perdre ahir l’oportunitat de sumar a casa amb el Vilassar de Mar (0-2), en el segon dels tres partits consecutius que els de Cortés disputen contra els tres primers classificats. A la derrota de la setmana passada també a casa davant de l’Hospitalet, s’hi suma la d’ahir davant del conjunt del Maresme, tercer, que allarga la mala dinàmica de l’equip del Pla d’Urgell fins als quatre partits sense guanyar i els deixa dos punts per sobre del descens abans de visitar el líder Olot.

El xoc va començar sense atreviments ni desajustos. Els dos equips tenien por que un error inicial els penalitzés, per la qual cosa els primers minuts van ser intranscendents fins al 21, quan Moró Sidibé va tenir la primera de les tres grans ocasions desaprofitades. Li va caure un rebot botant a la frontal de l’àrea i, davant de la sortida del porter, va decidir fer una vaselina que va marxar per sobre del travesser. Quatre minuts després, al 25, Sauret va córrer per la banda per centrar a mitja altura a Sidibé i aquest, amb l’esquerra i a boca de canó, va ajustar massa el tret, que va marxar a centímetres del pal, perdonant un Vilassar que tenia la pilota però no les ocasions.La segona part va començar bastant igual que la primera, amb poc joc i a l’espera que els canvis desencallessin el matx. Al 65, Moró Sidibé va tenir la tercera de les ocasions, al regatejar un defensor en el vèrtex de l’àrea i deixar anar un xut que va sortir llepant la creu per a desesperació de tot el Municipal, que ja celebrava el gol.Cinc minuts després a Guillem Porta li va caure un centrexut a l’àrea petita que no s’esperava i va acabar rematant fora molt forçat. Davant de totes aquestes ocasions perdonades, el futbol va castigar els del Pla d’Urgell, quan l’extrem Aarón va posar una centrada rasa en el punt de penal que va agafar la defensa local a contrapeu perquè l’extrem Aleix anotés el 0-1 en el 72.El gol va arribar com una gerra d’aigua freda per a un Mollerussa ple de baixes, que no li donaven opció a canviar el partit des de la banqueta. Malgrat això, Cortés la va moure a la recerca de l’empat en l’enfrontament i va fer debutar el juvenil Pol Ramon, que va compartir minuts amb el també juvenil Joel Garrofé.Tanmateix, el lateral visitant Bona, amb el partit trencat, va robar una pilota a la frontal de l’àrea i va definir a la perfecció al costat del pal per sentenciar (0-2). El Mollerussa, sabedor que perdrien, va voler fer el gol de l’honor i en l’última jugada de partit Nico Magno va enganxar una volea que va obligar el porter visitant a fer una magnífica intervenció amb una estirada espectacular. Malgrat ser una acció de mèrit del rival, es va aplaudir a les grades en part perquè l’arquer Carles Santaló, més conegut com a Kolderiu, és un reconegut youtuber amb gairebé dos milions de subscriptors a la plataforma, que després del partit va estar fent-se fotos amb els joves aficionats que l’esperaven a la sortida del Municipal amb gran expectació.

L’entrenador del Mollerussa, Jordi Cortés, va afirmar que “hem fet un bon partit, els jugadors s’han buidat i ha estat una llàstima que no hàgim pogut aprofitar les nostres ocasions perquè si això hagués estat així, el partit hauria tingut un guió totalment diferent, per la qual cosa en aquest sentit només em queda felicitar els meus jugadors, que és el que he fet a l’arribar al vestidor després del partit”.

El tècnic local va voler destacar que “sabíem que el rival era un equip de la zona alta que et pot castigar els errors, i així ha estat. En el primer gol hem patit un desajust en el punt de penal i ells no han perdonat”. Quant a la situació classificatòria, Cortés va declarar que “sabem que el nostre destí és salvar-nos en l’última jornada i fins i tot demanant l’hora, per la qual cosa no ens hem d’alarmar per la situació actual. En la rua de celebració de l’ascens tots hauríem firmat arribar dos punts per sobre del descens a falta de deu jornades per al final”. Finalment, el tècnic del Mollerusa va parlar sobre el seu futur rival i líder, l’Olot. “Serà molt difícil puntuar, ells tenen més pressupost i més de tot. A més a més, en gespa natural és una superfície que ens costa molt, només fa falta veure com ens va anar amb el Girona B, però anirem a totes”, va sentenciar el tècnic local.

Els rivals del Lleida es deixen punts

Els tres rivals directes del Lleida que van jugar ahir (Badalona Futur, Sant Andreu i Hèrcules) van empatar a zero. El líder va sumar un punt a casa del Formentera i ara en treu quatre al Lleida. El Sant Andreu, davant del Manresa, i l’Hèrcules, davant del València Mestalla, es van deixar punts a casa i estan a tres dels blaus.