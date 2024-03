Europa atapeeix el calendari del Vila-sana

La classificació del Vila-sana per als quarts de final de la Lliga de Campions femenina d’hoquei patins, aconseguida diumenge gràcies a l’empat del Fraga a Lisboa davant del Benfica (2-2), ha atapeït l’imminent calendari de l’equip del Pla d’Urgell, que haurà d’afrontar cinc partits en tres setmanes, amb dos encontres de Lliga entre setmana.

L’entrenador de l’equip, Lluís Rodero, ho considera, no obstant, un beneït problema. “Ja sabíem que jugar la Champions comporta això”, explicava ahir. “Ho portarem de la millor manera possible, treballarem les càrregues i ajustarem la planificació dels partits. Però estem contents de ser a quarts.”

El Vila-sana jugarà aquest dissabte vinent, dia 16, a la pista del Manlleu, enfrontament al qual seguirà el dimecres dia 20 la visita del Bembibre al Municipal i aquell mateix dissabte, dia 23, el matx d’anada de quarts davant del Telecable Gijón. Hi haurà descans per Setmana Santa, però el dimecres 3 d’abril tornarà a la Lliga per visitar el Voltregà i tres dies després, el 6 d’abril, la tornada de la Champions a Gijón, en què es jugarà l’accés a la Final Four. Els dos equips van protagonitzar la final de la passada Final Four a Lisboa, que va guanyar el conjunt asturià.

Rodero insistia al respecte d’aquest nou duel contra la bèstia negra que “és una eliminatòria complicada. És un repte per a nosaltres, però no tenim por. És un rival difícil, però estic segur que elles pensen el mateix. A més, crec que aquest equip és més difícil a un sol encontre que en una eliminatòria a doble partit”, va valorar el tècnic. El tècnic considera justa la classificació de l’equip i fins i tot pensa que haurien d’haver passat com a primers de grup. “Mereixíem haver acabat primeres, però els partits no ens van fer justícia.”D’altra banda el Museu del Vi de Vilafranca del Penedès acull demà el sorteig de Copa, en la qual participa el Vila-sana, del 18 al 21 d’abril.