A tombar un altre dels grans

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida afronta aquesta nit (20.30) davant del San Pablo Burgos, segon classificat de la LEB Or, un altre dels partits grans de la temporada en un Barris Nord on vol mantenir la bona ratxa i tombar, com ja va fer en l’anterior duel a casa, un altre dels favorits a l’ascens. Els lleidatans arriben amb una dinàmica molt positiva de resultats, com ho avalen les 13 victòries aconseguides en els últims 15 partits disputats, les dos últimes com a visitant. A més, un triomf els permetria atrapar el quadre burgalès a la classificació, ara amb una victòria més, i fer oposicions a la tercera plaça.

L’empresa no serà gens fàcil, ja que al davant hi haurà un equip fet per ascendir que en les últimes jornades s’ha reforçat encara més amb la cessió per part del Tenerife de Dusan Ristic. “Té un equipàs, clarament per ascendir directe. S’ha reforçat molt bé amb jugadors que no són de la LEB Or, sinó de lligues superiors, i estan jugant molt bé. Té un estil que s’assembla una mica al nostre, amb jugadors capaços de decidir un partit per si sols, per això requerirà un nivell molt alt per la nostra part”, va alertar ahir Gerard Encuentra, que veu el seu equip preparat per tombar un altre gran.“Nosaltres venim bé, amb bona dinàmica i amb l’ajuda de la nostra gent som capaços de crear un ambient espectacular i fer-nos forts”, va assenyalar.En aquest sentit, el tècnic lleidatà confia en el suport de l’afició com davant de l’Estudiantes malgrat jugar en dimecres. “En aquest tipus de partits els necessitem, realment és el sisè jugador, no és cap tòpic. Quan veus el pavelló a vessar, que amb dos cistelles seguides explota, o que en els moments en què hi ha decisions dubtoses apreta, es nota molt. Està clar que demà –avui– ha de ser un dia d’aquests, de ficar molta gent i posar pressió perquè ho necessitem, ja que el rival té molta qualitat. Si alguna cosa ens ha caracteritzat aquests anys és que quan posem molta gent al Barris Nord l’equip competeix molt bé, tant de bo puguin venir molts encara que sigui un dia una mica estrany”, va assenyalar Encuentra, que no tem certa relaxació en el seu equip per la bona dinàmica.

“A l’equip el veig madur, no pensa més enllà, encara que és cert que en algun moment hem d’enviar un missatge per continuar treballant com sempre, perquè en el moment en què no treballes així estàs més a prop de perdre”, va afirmar.