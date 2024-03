Bellvís acull la segona fase de la Copa Catalana

Amb la participació d’unes 900 gimnastes de clubs de Barcelona, Girona i Lleida, Bellvís acollirà aquest cap de setmana la segona fase de la Copa Catalana de Gimnàstica Artística Base. Feia 16 anys que Bellvís no acollia una prova de la Copa Catalana.

La competició es va presentar ahir a la diputació de Lleida amb la presència del diputat Òscar Martínez; la representant territorial d’Esports de la Generalitat, Lourdes Ravetllat; l’alcaldessa de Bellvís, Sílvia Escalé; la representant a Lleida de la Federació Catalana de Gimnàstica, Magda Lega, i la directora tècnica del FEDAC-Lleida Club Ginmàstic, organitzador de la prova. Hi va ser també la gimnasta Àngela Mora.En la competició prenen part gimnastes d’entre 6 i 14 anys i té també caràcter inclusiu. La gimnàstica lleidatana hi estarà representada per dos clubs, el FEDAC i l’INEF. La Copa Catalana consta de tres proves i la de Bellvís és la segona. Totes són classificatòries per al Campionat de Catalunya.L’organització espera que durant el cap de setmana passin per Bellvís 3.000 persones.