El Vila-sana obrirà la Copa de la Reina contra el Corunya

El Vila-sana obrirà la Copa del Rei 2024 contra el Corunya, segons va oferir el sorteig que es va celebrar ahir a Vilafranca del Penedès, localitat que acollirà aquesta competició del 18 al 21 d’abril. La resta d’aparellaments són Telecable Gijón-Manlleu, Fraga-Voltregà i Palau de Plegamans-Mataró. El partit es jugarà el dijous 18 d’abril i, en cas de passar aquesta primera ronda, el seu rival a semifinals seria el guanyador del Gijón-Manlleu. Aquest primer rival del Vila-sana compta a les seues files amb la lleidatana Mar Franci, exjugadora del club del Pla d’Urgell.

“Per guanyar la Copa de la Reina has de superar tres rivals i en aquesta cita som els vuit millors equips”, destacava el president del Vila-sana, Ramon Porta, que va representar el club en el sorteig juntament amb el tècnic Lluís Rodero i la jugadora internacional Victòria Porta. “El sorteig sempre és una loteria i en aquest torneig no hi ha partits fàcils. Fa dos anys el Corunya ens va eliminar en la primera ronda”, recordava el dirigent de l’equip lleidatà, que afegia que “la Copa cada any és un torneig molt atractiu”.La disputa d’aquest torneig no li costarà diners ni al Vila-sana ni a cap dels altres equips participants, ja que des que fa tres anys l’equip lleidatà va fer una protesta, l’organització s’ocupa de fer front a les despeses d’allotjament i manutenció de tots els equips. Fins aleshores, això només ocorria en la competició masculina, mentre que en la femenina cada equip feia front a les seues pròpies despeses.El Vila-sana afrontarà aquest cap de setmana un complicat partit de Lliga a Manlleu.