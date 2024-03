L'Audiència decidirà avui si deixa en llibertat provisional Dani Alves

El futbolista Dani Alves va demanar ahir a l’Audiència de Barcelona que el deixi en llibertat a l’espera que sigui ferma la sentència que el va condemnar a quatre anys i mig de presó per violar una dona en una discoteca de Barcelona.

La secció 21 de l’Audiència de Barcelona va celebrar ahir una vista per decidir si deixa en llibertat provisional el futbolista, una petició a què s’ha oposat la Fiscalia, que creu que persisteix el risc de fugida de l’acusat, atesa la seua capacitat econòmica i l’elevada pena imposada. Al final de la vista, Alves va intervenir per videoconferència des de la presó Brians 2, en la qual està des de fa més d’un any en presó provisional, i va assegurar al tribunal que pensa “arribar al final” en aquest cas perquè creu en la justícia. “Crec en la justícia. No fugiré”, va assegurar.La periodista de La Vanguardia Mayka Navarro va avançar que la resolució d’aquesta vista es coneixerà avui. “Semblava que Inés Guardiola, l’advocada de Dani Alves, es quedava a l’interior de la sala esperant si hi havia resolució.. Hi havia algun indicador que feia sospitar que la resolució seria avui (ahir per al lector). Però finalment, Inés Guardiola ens ha atès i s’ha retirat. Amb la qual cosa, entenem que no passarà de demà (per avui). Aquesta setmana ha de ser”, va dir Navarro. L’Audiència ha de decidir sobre els recursos que la Fiscalia, l’acusació particular exercida per la víctima i la defensa han presentat contra la sentència que el va condemnar a quatre anys i mig de presó. La Fiscalia, que en el seu recurs demana a l’Audiència que condemni Alves a nou anys de presó, ha demanat al tribunal que mantingui a la presó el futbolista, argumentant que continua existint risc de fuga.