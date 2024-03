El Trofeu Albert Costa estrena sistema de joc

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La vint-i-tresena edició del Trofeu Albert Costa, trenta-quatrè Torneig de Setmana Santa, la fase final del qual es disputarà del 22 al 26 de març a les pistes del CT Urgell, estrena format de competició, l’anomenat round robin, que assegura a cada participant jugar un mínim de tres partits i no marxar després de perdre a la primera ronda, com passa en el sistema convencional per rondes. “Sempre intentem millorar i créixer, i en aquesta línia aquest any hem apostat per fer un canvi radical en el format del torneig, un canvi que a grans trets permet a cada participant jugar un mínim de tres partits, amb la qual cosa entenem que és una bona manera d’incentivar la participació i evitar que gent que ve de molt lluny hagi de marxar a casa després de jugar només una ronda”, va explicar el president de l’Urgell, Òscar Villaverde, en la presentació ahir del torneig.

Hi haurà un quadre masculí i un altre de femení de 16 jugadors cada un, repartits en 4 grups de 4 que jugaran sota el sistema de lligueta de divendres a diumenge. Els campions de cada un passaran a les semifinals de dilluns, d’on sortiran els dos finalistes que lluitaran pel títol el dimarts 22.Aquest any el Trofeu Albert Costa tornarà a tenir una participació de luxe, amb bona part dels millors sub-13 de l’àmbit estatal. En el quadre masculí destaca la presència del subcampió d’Espanya, el mallorquí Tomás Martín –el campió ha causat baixa per lesió–, i els semifinalistes de l’Estatal, els barcelonins Teo Casadesús i Luca Daraba, guanyador aquest últim del Master Rafa Nadal i campió de Catalunya. En dones hi haurà, entre altres, la campiona d’Espanya alevina i vencedora del Master Rafa Nadal, la madrilenya Sofía Elena Tatu; i la subcampiona estatal, la lleonesa Ainara García, a més de l’única representant lleidatana, Astrid Rogés, del CN Lleida, sortida de la prèvia.Albert Costa va tornar a mostrar-se encantat que se celebri una nova edició del torneig al qual dona nom. “És un plaer estar de nou al CT Urgell, que és casa meua. Aquí vaig nàixer i els millors records els tinc aquí”, va dir, per destacar el gran nivell dels quadres, assegurant que “els jugadors i jugadores que passen per aquest torneig seran el futur del tenis espanyol i segurament mundial”. El guanyador del Roland Garros del 2002, que ara té 48 anys, va felicitar la decisió del club de canviar el sistema de competició. “En categories formatives cada vegada més s’intenta implantar aquest tipus de sistemes perquè puguin jugar més partits, i crec que és un encert total”, va apuntar.