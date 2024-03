El Barça guanya i fa un pas més cap a les semifinals

El Barça femení va vèncer ahir 1-2 el Brann noruec en l’anada de quarts de final, en un partit que s’hauria pogut saldar amb golejada però que va acabar amb una renda mínima per a les vigents campiones. El conjunt blaugrana va deixar obert l’encreuament malgrat els gols de Graham Hansen i Salma Paralluelo, un en cada part, per culpa de l’entrega del Brann en defensa, a més de la fe per aconseguir l’1-1 poc abans del descans.

El quadre de Jonatan Giráldez va tenir l’eliminatòria a la mà ja en el primer temps, amb una vintena d’ocasions i només una a la xarxa. Graham Hansen va marcar als nou minuts després d’un córner i un parell de bones parets, i el Barça va dominar en un setge cada vegada més sever sobre la meta rival, on va brillar Mikalsen. El Brann va resistir com va poder i, amb certa fortuna, va mantenir el marcador a la mínima gràcies en part la portera.

D’altra banda, el director esportiu del Barcelona, Deco, es va oposar ahir que els del planter Pau Cubarsí i Lamine Yamal juguin l’estiu que ve amb la selecció espanyola l’Eurocopa i els Jocs Olímpics de manera consecutiva. “A la vida hem de parlar sempre abans de prohibir. Com a club, no volem que juguin les dos competicions. No podem tenir un jugador que va a l’Eurocopa i després de seguida, disputi uns Jocs Olímpics”, va reflexionar el portuguès. Per la seua part, Cancelo es va incorporar ahir a la seua selecció.