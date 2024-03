Dani Alves dormirà una altra nit a la presó en no haver dipositat el milió d’euros de fiança

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’exjugador del FC Barcelona Dani Alves dormirà una altra nit a la presó en no haver dipositat aquest dijous el milió d’euros que l’Audiència de Barcelona li ha imposat com a fiança per sortir en llibertat provisional, mentre es resolen els recursos contra la sentència que el va condemnar per violació. Segons han informat a EFE fonts jurídiques, la defensa del futbolista continua provant de reunir la suma per a la fiança entre el seu entorn, sense que hagi pogut fer-la efectiva al llarg d’aquest matí al compte de consignacions del jutjat, que té com a hora límit les 14.00 hores.

Alves roman a presó a la presó de Brians 2 des de fa 14 mesos, concretament el 20 de gener de 2023, després de ser acusat de violar una jove a la discoteca Sutton de Barcelona, agressió sexual per la qual ha estat condemnat en primera instància a quatre anys i mig de presó, si bé encara s’han de resoldre els recursos que totes les parts han interposat a aquesta sentència.

La secció 21 de l’Audiència de Barcelona va acordar aquest dimecres, amb el vot particular en contra d’un dels tres magistrats, permetre a Alves sortir de la presó quan pagués una fiança d’un milió d’euros, així com l’obligació d’entregar els seus dos passaports –espanyol i brasiler–, no sortir d’Espanya i comparèixer setmanalment davant del tribunal.

L’Audiència també va acordar prohibir al futbolista atansar-se a menys de mil metres del domicili de la víctima, el seu lloc de treball i qualsevol altre lloc que pugui freqüentar, així com comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà. Després de rebre la resolució de l’Audiència, la defensa de l’internacional brasiler està provant de reunir el milió d’euros que li exigeix el tribunal, ja que no podrà sortir de presó fins que el dipositi en el compte del jutjat i es dicti una nova interlocutòria que acordi la seua llibertat provisional.

En la seua resolució, l’Audiència apuntava que Alves, malgrat que les seues fonts d’ingressos hagin "desaparegut" arran de la violació, té una situació de "folgada solvència econòmica", després d’anys exercint com a futbolista d’elit, i a més està pendent de rebre una "elevada suma" de diners per un procediment que ha guanyat Hisenda.

La defensa ha de reunir i dipositar el milió d’euros al jutjat en l’horari habilitat, entre les 9.00 i les 14.00 hores i, una vegada s’acrediti que la fiança està consignada materialment el tribunal decretaria la seua llibertat provisional, tràmit que avui ja no es podrà portar a terme.

La víctima d’Alves es va mostrar aquest dimecres "molt indignada, molt desesperada i molt frustrada" per la decisió de l’Audiència d’acordar la seua llibertat amb fiança fins que es resolguin els recursos a la seua condemna, per la qual cosa la seua defensa recorrerà aquesta resolució, segons la seua advocada, Ester García. L’Audiència va justificar la seua decisió en considerar que, després de la condemna a quatre anys i mig de presó imposada a l’acusat, s’ha "disminuït" el risc de fuga vinculat a la gravetat de la pena i, encara que va admetre que "persisteix" cert perill, aquest pot ser "contrarestat" amb altres mesures, com la fiança imposada i la prohibició de sortir d’Espanya.