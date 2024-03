Marc arranca tercer i pateix la primera caiguda amb Ducati

Marc Márquez es va deixar veure, i de quina manera, en la primera jornada d’entrenaments del Gran Premi de Portugal a Portimao. El lleidatà va ser el més ràpid en la sessió matinal i a la tarda va mostrar un gran ritme per acabar amb el tercer millor temps, a 153 mil·lèsimes de l’italià Enea Bastianini, que va intentar millorar en una escomesa que el va portar a terra a dos minuts del final.

Va ser la primera caiguda de la temporada al manillar de la Ducati per al vuit vegades campió del món, perquè en el GP de Qatar no va tocar el terra, i la segona amb la moto del Gresini Racing, ja que l’últim dia de la pretemporada també va caure. Aquest contratemps no va espatllar les bones sensacions que va deixar el més gran dels Márquez en l’entrenament de la tarda, perquè va encadenar cinc voltes seguides a ritme d’1:39, les quatre últimes espectaculars, d’1:39 baix. A més, va aconseguir l’objectiu principal, que era entrar directament a la Q2, cosa que van aconseguir els deu primers, entre els quals no va poder colar-se el seu germà Àlex, que va acabar tretzè després de patir també una caiguda.“Ha estat un dia positiu, malgrat la caiguda. Tot és part de l’aprenentatge i ho estem fent bé. Sabem on perdem i sabem per què. La T4 mai no ha estat el meu punt fort, mai no he digerit completament les dos últimes corbes llargues a dretes, ni tan sols en el passat”, va dir Marc després de la sessió. Sobre la caiguda va comentar que “ha estat una relliscada, però ho prefereixo així. La primera caiguda oficial de l’any ha estat en un dels punts més crítics del circuit, i simplement he tret el meu instint, al qual estava habituat amb l’Honda, i he caigut per un error meu. Però bé, per a mi el més important és que he pogut ser constant en els temps”.Per la seua part, Àlex Márquez va assenyalar que “la caiguda ha arruïnat una mica els nostres plans i quan he tornat amb el pneumàtic tou davant no em sentia al 100%, però no estava fent una mala volta”. El millor temps va ser per a Bastianini, seguit de l’australià Jack Miller (KTM). Diogo Moreira, per la seua part, va acabar vintè a Moto2.