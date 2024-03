Carlos Sainz passa de l'hospital a la victòria

Carlos Sainz (Ferrari) va conquerir ahir la victòria en el Gran Premi d’Austràlia, només quinze dies després de perdre’s l’anterior prova perquè va haver de passar pel quiròfan al patir apendicitis. El madrileny va sumar així el tercer triomf a la Fórmula 1, en una jornada marcada per l’abandó en les primeres voltes del líder del campionat, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), i en la qual Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar sisè però va ser relegat a la vuitena posició per una polèmica sanció.

Sainz, que no estava encara al 100% per l’operació, va dominar de manera aclaparadora al Circuit d’Albert Park de Melbourne i va aprofitar la retirada del neerlandès, afectat per una avaria als frens. Així, va comandar el doblet de Ferrari, que va posar el seu altre pilot, el monegasc Charles Leclerc, segon i amb el premi de la volta ràpida. El britànic Lando Norris (McLaren) va completar el podi en tercera posició, davant del seu company Oscar Piastri, que corria a casa.Després d’una sortida sense sobresalts, tot va saltar pels aires a la volta 3, quan un fil de fum va començar a sortir del Red Bull de Verstappen, que ja havia advertit que no girava gaire bé el seu monoplaça. Abans, Sainz se l’havia tret de sobre en el segon revolt al traçat oceànic, iniciant el seu aclaparador domini.L’Scuderia es va quedar amb el camí lliure, només preocupada de gestionar el graining dels seus pneumàtics, i Sainz va començar a tirar, mentre darrere els cotxes començaven a passar per garatges i McLaren feia càlculs per pujar al podi.D’altra banda, Alonso rodava radere dels passos de l’únic pilot de Red Bull a pista, el mexicà Sergio Checo Pérez, i del britànic Lando Norris i aguantava les seues gomes a l’espera de qualsevol sorpresa, que va saltar a la volta 15 amb l’abandó del britànic Lewis Hamilton (Mercedes) per un problema al motor.La sortida del virtual safety car va beneficiar l’asturià, que va guanyar de cop cinc posicions. Pérez va recuperar la seua plaça a l’equador de la carrera i l’asturià es va quedar com a víctima propícia per a Russell que va acabar anant-se’n contra el mur en l’última volta, en una acció que els comissaris van sancionar amb 20 segons l’asturià, al considerar que havia frenat massa. Amb això, va caure al vuitè lloc, fet que va permetre pujar posicions al seu company Lance Stroll i Yuki Tsunoda.

L’aranès Mari Boya aconsegueix una quarta i una setena places

L’aranès Mari Boya (Campos Racing) va tancar ahir el cap de setmana a la Fórmula 3 –la segona cita de la temporada– amb una quarta plaça a l’sprint race de dissabte a la matinada i una setena plaça ahir a la feature race. Boya va obrir el cap de setmana amb bones sensacions després d’aconseguir la sisena posició en la qualificació. A l’sprint race posterior va travessar la meta en quart lloc, gràcies a una bona gestió de les gomes utilitzades, i va ser el millor de la graella. La seua participació en la feature race també va arrancar de forma meritòria, ja que va pujar de la sisena a la cinquena plaça, però la degradació dels pneumàtics el va fer caure al setè lloc. L’aranès va apuntar que “traiem bastants punts positius del cap de setmana”. “En l’esprint hem millorat un aspecte del cotxe i hem arribat quarts, però la feature ha sigut una mica més complicada, perquè he patit una mica de meitat a final de la carrera”, va afegir.