Descens consumat

No ha pogut ser. Malgrat els esforços de tot el club davant d’una temporada plena d’imprevistos, el Rodi Balàfia no ha pogut evitar el descens de categoria a Primera Nacional al perdre de forma contundent per 3-0 en la visita el Barça Vòlei. Les esperances dels de Sergi Mirada passaven per una victòria per 0-3 o 1-3 davant dels blaugranes i per tornar a guanyar la següent setmana a casa davant de l’Eivissa, juntament amb una altra derrota dels blaugranes contra el líder, el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Però els lleidatans, ni portant un bus ple de fans entregats per animar-los, van poder evitar el descens i la pròxima temporada tornaran a la categoria de la qual van pujar fa ja dos anys.

El partit va començar molt malament per als del Segrià, ja que l’ansietat per la victòria els va jugar una mala passada durant tot el primer set, que no van saber gestionar (25-12). En el segon parcial, amb una millor coordinació, van poder arribar a forçar els punts extra, però, de nou, la precipitació els va portar a perdre’l (25-23). En el tercer i últim parcial, amb el descens ja confirmat, l’equip es va enfonsar i va acabar sucumbint (25-13).Després del matx i el descens, l’entrenador del Balàfia Vòlei, Sergi Mirada, va voler mostrar-se optimista i va destacar que, “encara que és un moment trist, crec que el club està creixent molt, amb una estructura gran. Avui ho hem demostrat desplaçant unes 50 persones, que és un fet que la majoria d’equips de la categoria no es podrien permetre”. Mirada creu que “segur que n’aprendrem, d’això, i ens aixecarem com a club. Tornarem a estar en una categoria com la que ens correspon”.El Balàfia jugarà el 6 d’abril (17.00) el seu últim partit aquesta temporada, a casa, davant de l’Eivissa, segon classificat.