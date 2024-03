Lleida domina l'esprint

El Campionat d’Espanya d’esquí de fons, que s’ha disputat al pla de Beret, va tancar ahir la competició amb la prova d’esprint per clubs, una competició molt emocionant i espectacular, on cada entitat presenta un equip de dos corredors, per executar relleus durant tres voltes a un circuit d’1,2 quilòmetres. Jaume Pueyo i Marc Colell, del CEFUC, van ser els guanyadors de la prova masculina, amb un temps de 16:00.1 i avantatjant en 27.1 segons els representants del CEFCEN, Guim Gabarró i Bernat Sellés. Imanol Rojo i Hodei Juaristi, de l’Uzturre, van completar el podi. La prova femenina va ser per a les andorranes Gina del Río i Carola Vila, per la qual cosa el títol estatal va ser per a les araneses Naia González i Marta Cester, del CAEI. Martina Miquel i Núria Giralt (CENA) van acabar terceres i el podi del Campionat d’Espanya el va completar l’equip de l’Irrintzi, format per Cynthia Martínez i Irati Cuadrado.

Els clubs lleidatans també van aconseguir 6 medalles en carreres de categories inferiors. Roger Sánchez i Bernat Cadena (CENA) van aconseguir el bronze en la prova U16, el mateix metall que les U16 del CAEI. En el U12 femení hi va haver títol per a l’equip del CAEI, mentre que el masculí va aconseguir la medalla de bronze. La prova mixta la van dominar els esquiadors lleidatans, amb or per al CAEI, plata per al CENA i CEFCEN, i bronze per als representants del CENA i PEC. Finalment, el Club Esquí Nòrdic de l’Arp (CENA) va aconseguir la Copa d’Espanya per clubs, davant del Club Pirineísta Mayencos (Jaca) i el Club Irrintzi Ski (Pamplona).