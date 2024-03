Dos podis del Gimnàstic Lleida a la Copa Catalana

El Club Gimnàstic Lleida va aconseguir dos medalles de bronze en la segona fase de la Copa Catalana de base 6-9 de gimnàstica artística, que es va disputar el cap de setmana passat a Olot (Girona). Una de les medalles de bronze la va aconseguir l’equip de la categoria B6G format per Ixel Egido, Mariona l’Ampolla, Elsa Hernando i Èlia Serra. I l’altre bronze va ser en nivell individual a la classificació general a càrrec de Doaa Amraouy, en B9. Doaa també va competir amb l’equip en el qual també hi havia Leire Sisteré i Paula Cabrero, que van finalitzar quartes i molt a prop de les medalles. El Club Gimnàstic Lleida va participar en el campionat amb 18 gimnastes. L’entitat lleidatana, fundada el 2015, compta en l’actualitat amb 320 gimnastes, repartides en 29 grups d’entrenament i dirigides per 16 tècnics.