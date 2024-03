El Barça rep avui el Las Palmas a la recerca d'un nou triomf

El Barcelona rep avui la UD Las Palmas a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00), amb la intenció de confirmar la segona posició i seguir amb la bona ratxa prèvia a l’aturada internacional. Xavi va qualificar el matx de “molt transcendent per continuar lluitant” pel títol. “De vegades ens costa arrancar aquests partits. Els he dit [als jugadors] que s’oblidin de la selecció. Tornem a ser aquí i hi ha dos títols en joc. Fins ara, havíem competit de manera excel·lent, a estones brillant. Tant de bo puguem donar continuïtat a aquesta dinàmica positiva”, va afirmar.

Xavi va afegir que avui “no seria el dia per donar descans als futbolistes” i va celebrar l’aturada competitiva de la setmana que ve perquè “és positiu” per entrenar-se amb més intensitat i “preparar bé” l’eliminatòria de la Lliga de Campions contra el París Saint-Germain.Es va mostrar “agraït” amb les declaracions públiques del president Joan Laporta perquè continuï el curs que ve, però va assegurar que això “no varia gens” la seua decisió d’abandonar el càrrec a final de temporada i va elogiar Lamine Yamal i Pau Cubarsí: “Estem davant de dos futbolistes que poden marcar una època en el club i en el futbol mundial.”D’altra banda, a Primera, el Cadis va guanyar 1-0 el Granada i, a Segona, l’Espanyol va empatar 0-0 a Burgos i és provisionalment segon.