Un lleidatà, a les ordres de Xavi al primer equip del Barça

Nil Calderó, de 18 anys i natural de Claravalls (Urgell), és l’actual capità del juvenil A del Barça i durant la temporada ja ha estat citat diverses vegades per exercitar-se sota les ordres de Xavi Hernández al primer equip del Barcelona.

L’última va ser aquest diumenge, en la sessió de recuperació després de la victòria de dissabte davant del Las Palmas (1-0). Ja que l’equip filial tenia partit aquell mateix diumenge, el tècnic egarenc va cridar alguns dels jugadors més destacats de l’equip juvenil, entre els quals hi ha el lleidatà.

De fet, el tècnic egarenc no ha dubtat a donar oportunitats a jugadors que haurien d’estar jugant amb Calderó al juvenil com Pau Cubarsí i Lamine Yamal, que són fins i tot dos anys més joves que ell. De fet, Calderó ocupa habitualment la posició d’extrem dret, la que, per edat, hauria d’estar ocupant Yamal.

El jugador urgellenc ha disputat 28 partits amb l’equip juvenil, entre Lliga, Copa i la Youth League, on va anotar un dels seus sis gols aquesta temporada i en la qual el seu equip va quedar eliminat davant del Mainz en la primera eliminatòria.

Aquesta és la primera temporada en què està plenament en dinàmica del juvenil A, després de fer aparicions esporàdiques el passat curs quan encara jugava al B. Malgrat tot això, s’ha convertit en el capità de l’equip i fins i tot ha entrat recentment en tres convocatòries al Barça Atlètic, que és segon a Primera RFEF, encara que Rafa Márquez no el va fer debutar.

Calderó es va incorporar al Barça l’estiu del 2020, amb 15 anys (en edat cadet) i quan encara jugava com a lateral dret, posició en la qual també pot actuar actualment.

Trajectòria

El jove futbolista va fer els seus primers passos a la base del Tàrrega, ja que la seua localitat, Claravalls, és part del terme municipal de la capital de l’Urgell. Posteriorment, també va militar a l’Atlètic Segre i després se’n va anar al Gimnàstic de Manresa, des d’on va recalar finalment al Barcelona.

A més, també, durant alguns estius, també va formar part del Mercedarios CF, l’equip que forma el pare Joaquín Pina i que competeix en els millors tornejos de futbol base d’Europa, en països com Itàlia, Holanda, Dinamarca, Hongria, Grècia o Finlàndia.