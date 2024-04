La Guàrdia Civil vol comprovar si Piqué va pagar comissions a Rubiales per la Supercopa

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil considera "d’imperiosa necessitat" comprovar si l’exjugador del Barcelona Gerard Piqué va entregar "comissions" a l’expresident de la RFEF Luis Rubiales "o a altres directius" de la Federació per la "negociació" per traslladar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita.

L’institut armat va sol·licitar el mes de setembre passat a la jutgessa que investiga aquest contracte de la Supercopa i altres de vinculats a la RFEF que remetés una altra comissió rogatòria a Andorra per demanar informació sobre la "traçabilitat completa dels fons rebuts per Kosmos", societat administrada per l’exfutbolista internacional espanyol.

La magistrada ja va sol·licitar l’octubre de 2022 auxili judicial a les autoritats del Principat a la recerca de dades sobre un compte bancari del FC Andorra -participat majoritàriament per Piqué- en l’entitat MoraBanc.

Els investigadors volien conèixer la destinació dels fons d’un compte de Kosmos en el qual s’haurien cobrat "comissions d’èxit abonades" per Sela -empresa pública saudita- (4 milions per any) per intermediar en les negociacions amb la RFEF per traslladar allà la Supercopa.

Tanmateix, els agents consideren que per poder realitzar una traçabilitat completa dels fons és necessari disposar de tots els comptes en els quals hi hagi moviments de diners de manera directa o indirecta amb el compte perceptor dels pagaments de siguesla, segons un dels informes que obren en el sumari, a què ha tingut accés EFE.

La Guàrdia Civil assenyala en el seu ofici que entre juny de 2019 i març de 2022 un compte del FC Andorra va percebre 3,4 milions d’euros procedents del compte de Kosmos en el qual es rebien les "comissions" de l’empresa saudita, i precisa que l’"import transferit al club" és "més de la quarta part dels ingressos rebuts de la societat saudita".

Una vegada que la Guàrdia Civil ja té en el seu poder els moviments bancaris dels comptes establertes a Espanya, veu necessari que la jutgessa remeti una nova comissió rogatòria per requerir a MoraBanc més informació sobre els comptes des de 2019 fins avui "amb el màxim nivell de detall possible".

També demana localitzar el compte de Piqué "emissora del pagament" de dos milions d’euros a una altra espanyola el febrer de 2021 i identificar altres comptes en els quals figuri ell, el FC Andorra o les seues empreses, també des de 2019.

En l’ofici en què planteja aquestes sol·licituds, els agents posen en relleu el "gran flux de diners" entre comptes del grup Kosmos, de Piqué i del seu entorn, i destaquen que el 90 % de les sortides de fons del compte receptor dels pagaments de l’empresa pública saudita "tinguin com a destinació comptes del mateix grup o vinculades a aquest".

Ressalten també "l’alt valor dels comptes bancaris" del grup Kosmos i no descarten que, "en cas d’existir aquests possibles dons, amb ànim de dificultar la traçabilitat directa dels fons, el pagament hagués estat efectuat mitjançant compensació entre comptes del grup o de Gerard Piqué".