La X Cursa de la Nòria espera uns 200 corredors

La desena edició de la Cursa de la Nòria de Torrelameu, que tindrà lloc aquest diumenge amb dos distàncies de 10 i 5 km, espera la participació d’uns 200 corredors. La prova, puntuable per a la Lliga Ponent i que tornarà a tenir un caràcter solidari, va ser presentada ahir a la Diputació per la diputada provincial Sandra Castro, el director de la carrera, Xavier Torres, i la integrant de la comissió organitzadora Imma Carrascós.

El Parc de la Nòria serà el centre d’operacions de la cursa, que començarà a les 10.00 i comptarà amb trams d’asfalt i de terra en un 50%. Xavier Torres va explicar que “el recorregut de 5 km després de fer un bucle, torna cap al punt de sortida, i el de 10 km, a més d’anar fins al límit del terme municipal, fa el retorn per tot el bosc de la ribera seguint el curs de la Noguera Ribagorçana”. Com cada any, la carrera tindrà un caràcter solidari, ja que l’organització aportarà per cada participant un euro que destinarà a l’Associació L’Estel de Balaguer. D’altra banda, una de les novetats d’aquest any serà que s’igualaran els premis per a les dos distàncies.