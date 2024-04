El triomf a París trenca el malefici fora a la Champions

Amb el triomf de dimecres a casa del PSG (2-3), el Barça no només va aconseguir agafar avantatge de cara a la tornada de dimarts vinent a Montjuïc, sinó que va trencar el malefici que el venia acompanyant en les grans nits europees lluny del seu feu a la Lliga de Campions.

El conjunt blaugrana no guanyava un matx de visitant en una eliminatòria de la màxima competició europea des de feia just cinc anys, el 10 d’abril del 2019, quan va superar per 0-1 el Manchester United a Old Trafford també en l’anada dels quarts de final. Des d’aleshores, el conjunt blaugrana no va assolir les eliminatòries en les dos últimes edicions i va encaixar derrotes molt doloroses com el 8-2 davant del Bayern el 2020 i el 4-0 a Liverpool del 2019. De fet, des que el Barça va aixecar la seua última Champions el 2015, les victòries com a visitant han estat una excepció, ja que a banda de la de París i la de Manchester el 2019, només hi ha un altre precedent en eliminatòries: un triomf davant de l’Arsenal el 2016 per 0-2 en els vuitens de final.Així, des del títol del 2015, el Barça ha disputat 13 partits d’eliminatòria fora, amb tres victòries, quatre empats i sis derrotes, entre les que també s’inclouen un 4-0 davant del mateix PSG i un 3-0 contra la Juventus, ambdós el 2017.A més, l’última vegada que l’equip blaugrana va marcar 3 gols fora de casa en una eliminatòria també va ser davant del PSG, amb Luis Enrique com a tècnic blaugrana, en un 1-3 el 2015, curs que va acabar amb el màxim títol europeu.De cara a la tornada, cal tenir en compte que el PSG mai ha remuntat una eliminatòria després de perdre en l’anada. Així, amb les estadístiques en contra, el conjunt parisenc va rebre moltes crítiques a França, en especial la seua estrella, Kylian Mbappé, que va firmar un partit molt discret i, per exemple, va ser acusat d’“escopir a la cara” de la Champions per l’exinternacional francès Christophe Dugarry.

El ‘Mono’ Burgos no seguirà a Movistar pel seu comentari sobre Yamal

Dos aficionats del Barça van ser detinguts ahir per haver realitzat la salutació nazi al Parc dels Prínceps durant el partit de Champions. El motiu de la detenció va ser el d’“apologia de crim de guerra” i “insult públic racista”, perquè també van fer el gest d’imitar una mona.

Detinguts a París dos aficionats del Barça

Ronald Koeman va considerar que les paraules de Luis Enrique abans del duel de Champions sobre l’ADN Barça van estar “fora de lloc” i va dir que l’esmentat ADN és “guanyar títols”.

Koeman critica les paraules de Luis Enrique

El Cadis va detectar ahir més de 700 abonats intentant vendre la seua localitat per al duel contra el Barça de demà.

Intent de revenda d’entrades a Cadis

L’Atalanta va assaltar Anfield (0-3) i deixa el Liverpool a prop de l’eliminació de l’Europa League. La Roma va guanyar al camp del Milan (0-1), el Benfica va superar el Marsella (2-1) i el Bayer Leverkusen, el West Ham (2-0).

El Liverpool, a les portes de l’eliminació

