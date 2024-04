Jorge Martín domina a Austin amb rècord i Marc Márquez queda tercer

Jorge Martín (Pramac Ducati) va dominar amb mà de ferro la Practice del GP de les Amèriques ahir a Austin, ja que va rebaixar gairebé mig segon l’anterior rècord de la pista establert l’any passat per Bagnaia per liderar la taula de temps (2:01.397), en una sessió en la qual Marc Márquez (Ducati Gresini) va quedar tercer.

De fet, el madrileny va anotar el seu millor temps a un quart d’hora d’acabar la sessió, per la qual cosa es va permetre no sortir de nou per intentar rebaixar-lo i contemplar com l’únic que se li atansava era Maverick Viñales, que es va quedar a 76 mil·lèsimes per ser segon (2:01.473). El tercer ja va ser Marc Márquez, a una distància molt més gran (quatre dècimes), en un dels seus circuits favorits del campionat i en el qual no va poder competir l’any passat per lesió. El vuit vegades campió del món no va veure perillar en cap moment el seu accés a la Q2, però va millorar amb el cronòmetre zero per col·locar-se en tercera plaça (2:01.806).El seu germà i company d’equip Àlex Márquez (Gresini Ducati) va tenir una actuació més discreta tant en la sessió de lliures com en la Practice, en la qual va acabar anotant el tretzè millor crono, que l’obligarà a passar avui per la Q1.El vigent campió, Pecco Bagnaia, tampoc va destacar durant la jornada, però també va aconseguir un bon temps en el tram final que li va permetre col·locar-se quart.El murcià Pedro Acosta va tornar a fer un gran paper malgrat ser un debutant i va segellar el seu accés a la Q2 a la cinquena plaça. Van completar el Top-10 l’Aprilia d’Aleix Espargaró, sisè, i les quatre Ducatis de Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio i Marco Bezzechi.