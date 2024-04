Lleidatans rumb a París

Tres atletes lleidatans formen part de la preselecció de la Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA) que buscarà a Nassau els dies 4 i 5 de maig la classificació per als Jocs Olímpics de París d’aquest pròxim estiu en la modalitat de relleus. La capital de les Bahames serà l’escenari del Campionat del Món de relleus, en una cita de la qual sortiran els participants a París d’aquesta modalitat atlètica. Els tres preseleccionats són Arnau Monné (Playas de Castellón), Bernat Erta (New Balance Team) i Berta Segura (independent).

Berta Segura pot estar en dos proves.

Espanya competirà els dies 4 i 5 de maig amb vint-i-cinc atletes (tretze dones i dotze homes) en els Mundials de relleus de Nassau, en els quals buscarà la classificació històrica dels seus cinc equips per als Jocs de París. L’equip al complet porta preparant-se diversos anys dins del Pla Nacional de Relleus per a aquest moment. Concretament, per a aquests Mundials, els últims mesos han dut a terme tres concentracions a Stellenbosch (Sud-àfrica), Tenerife i Màlaga.Arnau Monné ha estat preseleccionat per al relleu 4x100, al costat de Guillem Crespí, Sergio López, Pablo Montalvo i Daniel Rodríguez. Bernat Erta està preseleccionat per al 4x400, al costat de Julio Arenas, Lucas Búa, Iñaki Canal, David García, Manuel Guijarro i Óscar Husillos.

Bernat Erta, a la dreta, amb Óscar Husillos.

Berta Segura, per la seua part, opta a participar en dos proves, ja que ha estat preseleccionada per al 4x400 femení, però també per al mixt. Amb ella hi ha Carmen Avilés, Laura Bou, Laura Bueno, Herminia Parra i Eva Santidrián. El primer pas és que els respectius equips es guanyen les places per a París perquè, posteriorment, l’equip tècnic de l’Espanyola decideixi els atletes que aniran als Jocs, cinc per prova, comptant amb un reserva.

En aquest Campionat del Món s’adjudicaran 14 de les 16 places olímpiques. El dissabte 4 de maig es disputarà una primera fase en què els dos millors de cada una de les quatre sèries es classificaran per als Jocs Olímpics, mentre que seran també els que lluitaran pel títol de campions del món.

La resta prendran part diumenge en una repesca, de tres carreres, de les quals els dos primers es classificaran també per a la cita olímpica a la capital de França. L’objectiu d’Espanya és aconseguir la classificació dels cinc equips, el 4x100 masculí i femení, el 4x400 masculí i femení i el 4x400 mixt, una cosa que no ha succeït mai, per la qual cosa assolir-ho suposaria una gesta històrica. Nassau, la capital de les Bahames, ja va acollir les tres primeres edicions (2014, 2015 i 2017) d’aquesta competició internacional que arribarà a la sisena edició.

Arnau Monné - dreta-, amb Fran Carrillo.

En cas d’aconseguir una plaça per als Jocs, per a Arnau Monné i Berta Segura seria la primera vegada. La lleidatana opta en principi a fer doblet, ja que aquesta preseleccionada també per al relleu mixt. Dels tres lleidatans, Bernat Erta ja compta amb experiència olímpica, atès que va competir en els anteriors Jocs, els de Tòquio 2020, en els quals es va classificar en la desena posició formant part del relleu mixt 4x400.