Tretze palistes lleidatans a les seleccions espanyoles

El piragüisme lleidatà continua sent un dels principals planters dels quals es nodreixen les diferents seleccions espanyoles d’eslàlom, i una mostra és que aquest any seran tretze els lleidatans que formaran part dels equips estatals que durant la temporada disputaran les competicions internacionals. Quatre d’ells estaran enrolats a la selecció absoluta, tres a la sub-23 i sis a la júnior, en què hi haurà tres debutants.

Miquel Travé serà l’únic representant de l’eslàlom lleidatà en els Jocs Olímpics que aquest estiu es disputaran a París, a l’assegurar-se la plaça en C1 en el primer selectiu celebrat al Parc Olímpic del Segre de la Seu. El palista del Cadí Canoe Kayak, vigent subcampió europeu de canoa, competirà en C1 i també en caiac cros, modalitat que per primera vegada serà olímpica. Per la seua part, els urgellencs Núria Vilarrubla i Marc Vicente, també competint en canoa, i la pontsicana Laia Sorribes, en caiac, seran els reserves olímpics de Miren Lazkano, Miquel Travé i Maialen Chourraut, respectivament, per si algun causa baixa per alguna circumstància per a París.Travé, Vilarrubla, Sorribes i Vicente també formaran part de l’equip absolut A que prendrà part en el Campionat d’Europa de Ljubljana, del 16 al 19 de maig, i a les Copes del Món de Praga, prevista del 6 al 9 de juny, i de la Seu d’Urgell, fixada del 19 al 22 de setembre, just després de la cita olímpica. En canvi, a la Copa del Món de Cracòvia, del 13 al 16 de juny, l’última abans d’afrontar els Jocs Olímpics, només acudiran els quatre olímpics, entre ells Travé, mentre que les proves del calendari d’Ausburg (del 30 de maig al 2 de juny) i Ivrea (del 12 al 15 de setembre) Espanya enviarà un equip B, en el qual l’únic lleidatà serà Manel Contreras, del Cadí Canoe Kayak de la Seu.Quant a les seleccions de base, Lleida també aportarà un bon nombre de palistes, especialment en la categoria júnior, en la qual acudiran sis representants. Tres d’ells debutaran amb la selecció espanyola, concretament Jana Planes, Jan Vicente i Thyzzian Torras, tots ells del Cadí. Planes i Vicente, protagonistes dels passats selectius estatals, competiran tant en C1 com en K1, a l’igual que Anna Simona, que l’any passat en el seu debut ja es va penjar dos medalles per equips a l’Europeu júnior. Torras, per la seua part, competirà en caiac, modalitat en la qual també s’ha guanyat la plaça Faust Clotet, de l’Associació Esportiva Pallars de Sort, mentre que Azuka Mbelu, en canoa, completa la nòmina de lleidatans a la selecció júnior.Pel que fa a l’equip estatal sub-23, Lleida aportarà tres representants: Manel Contreras (Cadí) i Miquel Farran (Nàutic Mig Segre) en K1 i Marc Vicente (Cadí), que doblarà selecció (també està en l’absoluta), en C1. Tots disputaran el Mundial de Liptovsky Mikulas del 2 al 7 de juliol.