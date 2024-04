L'At. Lleida està al darrere de la impugnació del nom

L’Atlètic Lleida està al darrere de la impugnació al nom del Lleida Esportiu. El club que presideix Luis Pereira, que havia fet un sondeig entre les penyes i associacions vinculades al club per proposar el canvi de nom a Lleida CF perquè hi havia una “tercera persona” que havia impugnat el de Lleida Esportiu quan el febrer del 2023 va caducar la marca registrada en el seu dia per Albert Esteve, va anunciar ahir mitjançant un comunicat que a partir de la temporada vinent ja tindrà la nova denominació, la qual està registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

En l’esmentat registre apareix el Club Esportiu Agrupació Esportiva Lleida de Futbol que, segons ha pogut esbrinar aquest diari comprovant les dades a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, és l’entitat jurídica a través de la qual s’ha efectuat la impugnació perquè considera que apareix el nom d’Esportiu i pot portar a confusió. Aquesta mateixa entitat és la que va registrar els noms d’Atlètic Lleida i Unió Esportiva Lleida, denominació que està en poder de Xavier Batalla, expresident de l’Atlètic Lleida i actual director de gabinet d’alcaldia de la Paeria, quan va desaparèixer la UE Lleida. Hi ha més noms registrats per l’esmentada entitat jurídica com Agrupació Esportiva Lleida o AE Lleida. L’encara Lleida Esportiu va justificar aquesta proposta de canvi de nom argumentant que, malgrat que el procés d’impugnació està en tràmit i el club ha presentat recurs, la resolució final pot tardar entre dos i tres anys.Ahir, en el comunicat, el club blau va dir que “Lleida CF és la fórmula més ràpida i definitiva; fer aquest canvi evitarà qualsevol problema que pugui produir-se en l’àmbit legal i alhora marcarà un tancament evident i definitiu respecte a l’anterior etapa de l’entitat i totes les connotacions negatives que arrossegava”.En xarxes hi havia ahir disparitat de criteris entre l’afició, tot i que alguns lamentaven que no s’hagués fet una votació entre tota la massa social i no tan sols un mer sondeig a representants de les penyes.

Viadero: “Serà difícil, però l’equip està molt bé”

El Lleida afronta les últimes tres jornades de Lliga regular “amb molta tranquil·litat i maduresa” després d’haver recuperat el liderat diumenge passat. El tècnic blau, Ángel Viadero, va assumir ahir que “segur que serà molt complicat, però veig l’equip molt bé i amb molta confiança” i va argumentar que haver estat líders durant gran part de la temporada “ha servit com un gran aprenentatge” per afrontar la situació actual.Tanmateix, va reconèixer que la baixa de llarga durada de Neyder Lozano “ha fet efecte en el grup, perquè veure un company així dol, però la millor manera d’honrar-lo és competir com sempre”.A més, va demanar no mirar més enllà del partit de demà (17.00) a Cerdanyola: “És l’únic partit al qual hem de parar atenció. Segur que serà un xoc complicadíssim, davant d’un rival que es juga la permanència.”

Pau Torres no podrà jugar amb l’Europa per la clàusula de la por

Pau Torres, porter propietat de l’Atlètic Lleida però cedit a l’Europa des del mercat d’hivern, no podrà defensar l’equip gracienc en el duel directe de demà davant del Badalona Futur, entre el quart i el tercer classificat, perquè el seu contracte de cessió “té una clàusula d’elevada penalització” si s’enfronta al Badalona Futur, segons va revelar ahir l’Europa. De fet, l’equip escapulat va afegir que “un dels condicionants per alliberar Torres de l’Atlètic Lleida era la impossibilitat de ser alineat davant del Badalona Futur aquesta temporada”, malgrat que ni llavors ni fins ara no s’hagi fet encara oficial l’adquisició del club que juga a Vic per part de l’entitat lleidatana.