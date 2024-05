Les favorites, a vuitens del Catalonia Open WTA

Sofia Kenin, guanyadora de l’Open d’Austràlia del 2020, va patir per passar a vuitens de final.

Les favorites a conquerir el títol al Catalonia Open WTA 125 que es disputa a les instal·lacions del Club Tennis Lleida, que ahir es van omplir aprofitant que era festiu, no van fallar i van accedir als vuitens de final, que es disputaran avui. La principal aspirant, la nord-americana Emma Navarro, número 20 del rànquing WTA, va tancar l’últim torn de la pista central amb una victòria molt treballada contra la seua compatriota Bernarda Pera (7-5, 4-6 i 6-1), que va estar molt prop de sorprendre. Navarro, amb un set a dalt i 4-1 a favor en el segon, va veure com Pera remuntava amb uns cops potents i col·locats per forçar la mànega decisiva, en la qual Navarro, amb un joc consistent i sòlid des del fons de pista, va evitar la sorpresa.

També va patir per passar a vuitens Sofia Kenin, sisena favorita. La nord-americana va aixecar un 2-6 i 1-3 en contra davant d’Irene Burillo, que va acabar batent per 2-6, 6-4 i 6-4. L’aragonesa va tenir contra les cordes l’actual número 60 del rànquing mundial i campiona de l’Open d’Austràlia i finalista de Roland Garros el 2020, que segueix endavant, igual que la tercera favorita, la neerlandesa Arantxa Rus, que no va donar opció i va superar clarament la russa Kamilla Rakhimova (6-3 i 6-4).D’altra banda, la txeca Katerina Siniakova, 40 del rànquing WTA i campiona dels quatre Grand Slam, de la WTA Finals i dels Jocs Olímpics de Tòquio en la modalitat de dobles va donar un clínic i va pilotejar amb joves jugadors de Lleida.