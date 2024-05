A mantenir viu el somni de l'ascens

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Amb el factor pista ja assegurat, l’ICG Força Lleida visita aquesta nit (20.45) la pista d’un Càceres ja descendit amb l’únic objectiu de guanyar i mantenir viu el somni de l’ascens directe, almenys un parell de dies més. La victòria contra l’equip extremeny, que seria la vint-i-cinquena del curs, li permetria recuperar el liderat provisional i pressionar els seus dos màxims rivals per la primera posició, San Pablo, que juga demà a casa davant del Fuenlabrada, i Corunya, que diumenge rep el Castelló. Les opcions de pujar de forma directa són remotes, ja que, al marge de guanyar els dos partits que queden, una cosa més que factible, necessita que Burgos en perdi un i els gallecs els dos.

“És una carambola difícil però encara continuem vius. La cosa va de tres equips, Corunya és el favorit i després estem San Pablo i nosaltres, i mentre hi hagi vida hi ha esperança. Hem de seguir centrats, conscients que encara hi ha una possibilitat remota i a resar. Imagina que Corunya perd els dos partits i nosaltres ens hem deixat anar i no fem la feina. Podem anar a Càceres i perdre o que ens guanyi el Menorca, però la nostra mentalitat ha de ser la de voler guanyar els dos partits que queden”, va assenyalar Gerard Encuentra en la prèvia d’un duel que considera “trampa”, atesa la situació del rival, ja descendit des de fa un parell de jornades. “És un partit trampa. Recordo fa dos anys que vam anar a Osca, que també estava descendit, ens jugàvem la primera posició i vam perdre, així que ho tinc molt present i estem més centrats encara”, va apuntar.El tècnic lleidatà també va destacar la perillositat del Càceres ara que s’han tret la pressió de sobre. “Recordo que va anar a la pista del San Pablo Burgos i va perdre en la pròrroga un partit que tenia guanyat, i a casa contra el Tizona va caure en l’últim segon. És un equip molt lluitador que ara s’ha alliberat una mica de la pressió d’haver de guanyar per salvar-se, i juga una mica més tranquil. Està clar que no hem de pensar en ells, sinó en nosaltres, a fer bé les coses i competir el millor que sapiguem”, va afegir Encuentra, que assegura que el seu equip no necessita cap toc d’atenció. “No fa falta que jo o gent de l’staff incideixi en la importància de continuar concentrats, són jugadors exemplars”, va asseverar el tècnic.D’altra banda, per al duel d’avui ja podrà reaparèixer després de perdre’s els quatre últims partits per lesió Kenny Hasbrouck, que s’enfrontarà al seu exequip.