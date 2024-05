Norris venç la seua primera cursa en F1

El britànic Lando Norris (McLaren) va aconseguir ahir la seua primera victòria en la seua trajectòria a la Fórmula 1 després de 109 curses al Mundial, després de batre amb solvència el vigent campió i líder del campionat, Max Verstappen (Red Bull), segon, en el tram final de la carrera. Charles Leclerc (Ferrari) va completar el podi en tercera posició, al davant del seu company Carlos Sainz, que va provar d’atansar-se al monegasc per arrabassar-li el podi però no va aconseguir barallar-s’hi en la lluita pel tercer calaix. Per la seua part, Fernando Alonso (Aston Martin) va sumar dos punts al seu caseller gràcies a una novena posició, en una cursa en la qual va haver de lluitar a la zona mitjana de la graella, ja que sortia des de la quinzena posició i va remuntar sis posicions per arribar a la zona de punts. Max Verstappen va mantenir la primera posició en una sortida en la qual el seu company Sergio Pérez va estar a punt de provocar un accident a l’entrar molt passat al primer revolt. Tanmateix, el mexicà va caure a la cinquena plaça, al davant de Norris, guanyador al final i que partia cinquè.

Per la seua part, Piastri i els dos Ferrari perseguien un Verstappen que no es veia tan dominant i no es va despenjar. Els pilots de davant van començar a fer les parades a boxes, i Norris, que va demostrar un gran ritme amb els pneumàtics medis, va aguantar a pista, la qual cosa el va beneficiar molt amb la sortida d’un cotxe de seguretat a la volta 29 per un xoc entre Magnussen (Haas) i Sargeant (Williams). El britànic va aprofitar per canviar llavors els pneumàtics i mantenir-se a la primera plaça en la rellançada, en la qual no va donar cap opció a Verstappen i va anar ampliant l’avantatge al capdavant de la carrera per estrenar-se com a guanyador.