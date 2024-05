El cadet de l'Inter Recasens ascendeix a la Primera divisió

L’equip cadet de l’Inter Recasens jugarà la pròxima temporada a la Primera divisió d’aquesta categoria, a la qual ha ascendit com a campió del Grup 11 de la Segona divisió. L’equip lleidatà va tancar el curs amb una derrota per 0-1 a casa davant del Pla d’Urgell B, resultat que li impedeix ascendir invicte. Fins aleshores, l’equip, que té com a entrenador Eduard Castillo, havia aconseguit 22 victòries i dos empats. Ha estat el màxim golejador del seu grup, amb 128 gols.