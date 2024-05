Villarejo diu que Rosell va ser “objectiu” per a Interior i CNI

L’expresident del Barcelona Sandro Rosell va anunciar ahir una nova querella contra la “policia patriòtica” i les “clavegueres de l’estat”, després que ahir, al programa El Món a RAC1, de Jordi Basté, en un cara a cara amb l’excomissari José Manuel Villarejo, aquest li confirmés que la investigació contra ell, per la qual va passar 22 mesos en presó preventiva, va ser impulsada pel CNI i el ministeri de l’Interior, al considerar-lo “un motor de l’independentisme”, cosa que el mateix Villarejo va descartar i així ho va fer constar als seus informes. Malgrat això, Rosell va anar a la presó, abans de ser absolt en el judici. Va assenyalar que els ministeris d’Economia i d’Hisenda també van participar en la guerra bruta contra l’independentisme.

“Se’ns va presentar Rosell dins de l’esquema de treball com un objectiu prioritari”, va explicar Villarejo davant de les preguntes del mateix Rosell. “Ho era perquè se’l considerava molt problemàtic, tenia molt poder en els mitjans de comunicació i la vinculació amb el Barça. Per tant, se’l considerava un motor de l’independentisme” i va afegir que “vaig veure que no era així i en alguns dels meus informes –l’últim el 2014– ho vaig descartar totalment. Aquest senyor no tenia res a veure amb l’independentisme”. Malgrat això, la jutge Carmen Lamela el va enviar a presó preventiva. “Desconec si Lamela era conscient que Rosell era innocent. Però tenia uns vincles molt estrets amb el CNI i la prova és que van esperar que estigués ella de guàrdia”. Va revelar que “quan Rajoy guanya per majoria absoluta es fan les primeres reunions i es donen unes pautes a seguir i uns objectius, entre ells Rosell. A aquestes reunions assistien alts responsables del CNI i d’Interior”. Villarejo, en el cara a cara, va revelar nombrosos detalls de la guerra bruta i, sobre qui va poder ordenar a Lamela que empresonés Rosell, va dir que “només pot fer-ho algú amb capacitat de decidir les posicions a la justícia. Des del president (Rajoy), la vicepresidenta (Sáenz de Santamaría) o el director del CNI”. Rosell, a la vista d’aquestes dades, va anunciar una nova querella en la qual, va assegurar, “intentaré anar fins al final”.

Pau Cubarsí, a prop de renovar el seu contracte

Pau Cubarsí està molt a prop de garantir la seua continuïtat amb la samarreta blaugrana durant moltes temporades més, segons va informar TV3. El club i els seus representants coincideixen que les negociacions estan molt avançades i que l’acord podria fer-se públic en els propers dies. Actualment, el central d’Estanyol té un contracte firmat l’estiu passat i que finalitza en el 2026, amb una clàusula de rescissió de tan sols 10 milions d’euros.

El Comitè Arbitral anul·la la reunió amb el Barça

Finalment no hi haurà reunió entre el FC Barcelona i el Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA). La trobada havia de produir-se demà dijous en lloc de divendres vinent, però l’estament arbitral va decidir a la fi cancel·lar la reunió després de les filtracions que es van produir, segons va informar Mundo Deportivo. La reunió s’enquadrava dins dels encontres que el Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) manté amb tots els clubs que ho sol·liciten, per analitzar els arbitratges de la temporada.