A judici Rubiales per agressió sexual i coacció a Hermoso

El magistrat de l’Audiència Nacional Francisco de Jorge ha enviat a judici l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales pels delictes d’agressió sexual i coaccions pel petó no consentit que va fer a la jugadora Jenni Hermoso després de la final del Mundial a Sydney l’agost passat.

Després de gairebé vuit mesos d’investigació, el jutge ha acordat l’obertura de judici per a Rubiales i els altres tres investigats per coaccionar Jenni Hermoso perquè justifiqués l’actuació de l’expresident de l’RFEF: l’exdirector esportiu de la selecció masculina Albert Luque, l’exentrenador de la femenina Jorge Vilda i el que va ser responsable de màrqueting de la Federació, Rubén Rivera.Els quatre s’asseuran al banc dels acusats davant del Jutjat Central del Penal de l’Audiència Nacional en un judici la data del qual està encara per determinar i en què Rubiales s’enfronta a una petició de la Fiscalia de dos anys i mig de presó, un més que els altres tres processats.A l’espera de saber quan se celebrarà el judici, de moment Rubiales té un termini de 24 hores per prestar una fiança de 65.000 euros per fer front a les eventuals responsabilitats civils a què pogués ser condemnat pel delicte d’agressió sexual, segons va determinar el jutge ahir en la seua interlocutòria. Pel segon delicte pel qual està acusat –coaccions– haurà d’aportar 65.000 euros més, però aquesta vegada de forma conjunta amb els altres tres encausats. A banda de la Fiscalia, també figuren com a acusacions la mateixa Jenni Hermoso i l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), que sol·liciten les mateixes condemnes de presó que el ministeri públic.La jugadora internacional demana a més que s’imposi a Rubiales la prohibició d’atansar-se a ella a menys de 500 metres o comunicar-se amb ella durant vuit anys i una indemnització de 50.000 euros en concepte de responsabilitat civil, i 50.000 més a pagar amb la resta d’acusats.D’altra banda, Rubiales ha demanat a la jutge que investiga el cas Supercopa, que expulsi la LaLiga de l’esmentat procediment al considerar que “de cap manera” pot qualificar-se’l com a “víctima”.