Pedalada per la història

Saben per què va nàixer el Tour de França el 1903 i qui va tenir la idea que els ciclistes recorreguessin tot el país? I que el gran campió italià Gino Bartali, guanyador de dos Tours i tres Giros, va salvar amb els seus èxits el seu país de caure en una Guerra Civil el 1948? Doncs són dos dels relats en els quals l’esport –en aquest cas el ciclisme– es relaciona amb esdeveniments polítics i socials del segle XX, que apareix al nou llibre del lleidatà Ramon Usall, llicenciat en Sociologia per la UAB i doctor en Història per la UdL, a més de col·laborador de diversos mitjans, on fonamentalment escriu sobre la relació entre l’esport, la política i la història.

El llibre, titulat Un segle costa amunt: Història popular i política del ciclisme està publicat en català (Editorial Manifest) i en castellà (Altamarea) i proposa un viatge, mai millor dit, de 40 capítols com si de 40 etapes ciclistes es tractés. Des del naixement del Tour de França a l’ombra del cas Dreyfus fins al procés de construcció europea, passant per la independència d’Irlanda, la Segona República i la Guerra Civil espanyola, la Guerra Freda, el maig del 68 o la caiguda del Teló d’Acer“La idea del llibre sorgeix d’una banda perquè en els últims anys he treballat amb el tema de la relació entre societat, esport i política. Ja ho havia fet amb el futbol. I d’altra banda, col·laboro des de fa anys amb la revista Volata, dedicada al ciclisme des d’un punt de vista social, i ja havia tractat algun d’aquests temes a la mateixa revista i lectors m’havien dit que donava molt de si”, explica Ramon Usall.L’autor lleidatà incideix en la importància de la bicicleta com a mitjà de transport personal més utilitzat a tot el món i en el ciclisme com un dels esports més populars. “L’aparició de la bicicleta va revolucionar el món i també va modificar les dinàmiques de les relacions humanes perquè atorgava una nova sensació d’independència i llibertat. La bicicleta simbolitza el moviment popular”, conclou Usall.