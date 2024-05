Marc remunta i nou podi

Jorge Martín (Ducati) va firmar un dissabte perfecte a Le Mans, amb la pole i la victòria en la carrera a l’esprint de MotoGP del Gran Premi de França, cinquena cita del Mundial de motociclisme, mentre que Marc Márquez (Ducati) va ser l’altre protagonista del dia al firmar una gran remuntada que li va permetre pujar de nou al podi, aquesta vegada en la segona posició, davant de Maverick Viñales (Aprilia), que va completar el triplet de pilots espanyols.

Després d’aconseguir la pole, el madrileny no va desaprofitar la seua posició de privilegi i va dominar de principi a final en el traçat gal, on a més el seu principal rival pel títol, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), va haver de retirar-se a les poques voltes per una avaria a la moto. Mentrestant, Marc Márquez va protagonitzar la gran remuntada de la jornada; va haver de passar per la Q1 i no va ser capaç d’avançar a la Q2, situant-se en la tretzena plaça de sortida. Tot just apagar-se els semàfors, va remuntar fins al sisè lloc i, a poc a poc, va anar pujant posicions fins a posicionar-se tercer. La caiguda de l’italià Marco Bezzecchi (Ducati) quan era segon va permetre al de Cervera ascendir a la segona posició, cosa de la qual també va treure profit Maverick Viñales, finalment tercer a meta.“Jo tampoc no sabia que era capaç d’estar en aquesta segona posició, però hem sabut patir. Llàstima que demà –avui– sortirem en aquesta tretzena posició, perquè la gent es queda amb la sortida, que ha estat el més visible i el més espectacular, però jo em quedo amb el ritme de després”, va dir Marc.Amb aquest resultat, Martín, que va obtenir la pole establint un nou rècord de la categoria al rodar en 1:29.919, consolida el seu liderat amb 104 punts, pels 76 d’un Enea Bastianini (Ducati) que ara és segon la general davant de Pecco Bagnaia, amb 75. Per la seua banda, Pedro Acosta (KTM), sisè ahir, és quart en el campionat amb 73 i Marc Márquez és sisè a 35 punts del capdamunt. Per la seua part, el seu germà Àlex, que va acabar catorzè la prova esprint i sortirà dissetè en la cursa d’avui, és onzè amb 27 punts.D’altra banda, Arón Canet, amb crosses i caiguda inclosa, va aconseguir la tercera pole position de la temporada al ser el més ràpid en la classificació de Moto2, mentre que el colombià d’origen espanyol David Alonso (CFMoto) va tornar a dominar la sessió cronometrada de Moto3.