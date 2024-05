El Vila-sana es regala un tiberi

El Vila-sana es va fer ahir un tip de gols davant del Cerdanyola, que va batre per 9-3 liderat pel pòquer de Luchi Agudo i el hat-trick de Victòria Porta per seguir quart a la taula, el dia que Laura Barcons va rebre el merescut homenatge per la seua retirada, contribuint amb un gol.

El Cerdanyola va ser el primer a mossegar, amb un doble tir de Solé als 20 segons que va fer lluir-se Anna Salvat, ahir sota pals per la baixa d’última hora de Coelho per uns problemes físics en un peu. Va ser un avís que el Vila-sana va saber convertir en positiu de la mà de Luchi Agudo, que als dos minuts va trencar la igualada inicial amb una potent canonada des de l’esquerra que va entrar per tot l’escaire. Laura Barcons va tenir el segon a les mans uns instants després, però la portera barcelonina va ser hàbil per evitar-ho.Solé ho va tornar a intentar poc després i va topar de nou amb Salvat i, al minut 8, Agudo enviava una potent rematada al pal. Va ser el preludi del segon gol que anotaria la mateixa argentina després d’una triple ocasió del Cerdanyola que la portera lleidatana va desbaratar. Va ser una jugada calcada a l’1-0, tot i que aquesta vegada per la dreta i, amb un tir ras, Agudo va sorprendre per sota Vilarrasa. Poc va durar l’alegria a les locals, ja que només 20 segons després, Castro culminava una ràpida contra per mantenir el seu equip en el partit, cosa que no li va agradar gens al tècnic, Lluís Rodero, que va demanar temps mort ràpidament.El Vila-sana va passar a dominar el joc i el tercer no es va fer esperar, aquesta vegada en una combinació entre Gime Gómez i Dai Silva que aquesta última va culminar de tir ras. El Cerdanyola, que va acudir al partit amb només cinc jugadores de pista, no es va ensorrar i Solé va enviar la bola al travesser, igual que va fer Barcons poc després. El quart gol local va arribar en una jugada embolicada, en què Agudo va recollir el seu propi rebuig per marcar el 4-1 després que la bola toqués al pal.Al la represa, el partit va quedar vist per a sentència després d’anotar Victòria Porta el primer dels tres gols que marcaria de forma consecutiva. La golejada la va tancar en una segona part molt plàcida per a les lleidatanes Laura Barcons, que va anotar el 9-3 definitiu faltant poc més de dos minuts per al final, moment en què es va parar el partit perquè rebés el primer dels homenatges, abraçada a les seues companyes i plorant d’emoció.

Laura Barcons va acaparar ahir tot el protagonisme d’un partit pràcticament de tràmit per al Vila-sana, en el qual la jugadora barcelonina va ser de les destacades anotant el gol que arrodonia la golejada i que va donar pas als actes del seu homenatge després d’anunciar aquesta setmana que penjava els patins al final de la present temporada. “No m’esperava tot això”, va reconèixer Barcons, de 25 anys, als micròfons de Lleida TV a l’acabar el partit.

La jugadora de Vic, que porta tres campanyes al club del Pla d’Urgell, va dir que la decisió de retirar-se la va prendre fa molt poc, abans d’afrontar els dos títols en els quals el Vila-sana va quedar fet fora en la tanda de penals, la Copa i la Final Four de la Champions League. “Tenia clar que passés el que passés a les dos copes em quedaria amb la decisió que vaig prendre. Aquests dies han estat una mica d’alliberament després de tant de temps amb el dubte de si seguir o no jugant. El que sí que tenia molt clar és que si seguia un any més ho faria al Vila-sana, perquè aquí m’han cuidat molt bé, no he tingut cap queixa de ningú i s’hi està molt bé”, va afirmar la jugadora de Vic.Barcons, que va debutar amb 15 anys a l’OK Lliga amb el Manlleu, va dir que va prendre la decisió “perquè ho he sentit així, crec que és un bon moment per fer altres coses”. Encara li queda el play-off al davant i no oculta que guanyar la Lliga “és l’objectiu de tothom i acabar la temporada aixecant un títol seria el millor”, va asseverar.