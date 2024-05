Betriu es retira al Mundial arran d'una caiguda

La tercera prova del Campionat del Món d’EnduroGP, disputada a la localitat romanesa de Bacau, no va ser gens propícia per al lleidatà Jaume Betriu, que va patir una aparatosa caiguda durant el Supertest de divendres que li va condicionar la resta de la cursa. El pilot de Coll de Nargó, que va sortir disparat davant de la moto, va acabar amb forts dolors a la zona de les costelles, i malgrat que va sortir dissabte i va completar la cursa, va prendre la decisió de no sortir diumenge per no empitjorar la situació i evitar mals majors.

“Em vaig donar un bon cop al pit que em dificultava la respiració i també em va afectar la mà dreta, on tinc una lesió de fa temps i que se m’ha reproduït. Dissabte vaig completar la jornada com vaig poder, però ja diumenge vaig decidir no sortir perquè no valia la pena arriscar, perquè córrer per córrer sense tenir opcions de ser competitiu no valia la pena”, va assenyalar Jaume Betriu, que aquesta tarda té previst visitar el seu traumatòleg de confiança. La pròxima cita serà l’Estatal d’Astúries del 7 al 9 de juny.