Darío Giménez, al Llista

Els aficionats del Lleida Llista tornaran a gaudir la temporada vinent de la màgia de Darío Giménez, el fitxatge estrella per a la campanya 2024-2025. El jugador argentí, de 37 anys i que acaba de disputar la Final Four de la Champions amb el Barcelos, caient a semifinals, ha arribat a un acord, a falta de la firma del contracte, per tornar al club sis anys després que se n’anés havent jugat durant dos campanyes de somni.

El seu fitxatge va marcar un abans i un després en el futur del Llista, que va passar d’eludir el descens en l’última jornada a lluitar, amb la seua arribada, pel títol europeu. Després d’uns mesos d’adaptació del jugador a la Lliga i de l’equip a l’estil de fantasia de Darío, el conjunt que llavors dirigia Albert Folguera va fer un salt de qualitat important, fins a tal punt que en la segona campanya de l’argentí a les seues files, la 2017-2018, va fer història conquerint la primera de les tres Copes CERS que guanyaria de forma consecutiva. El primer any va anotar 25 gols en 30 partits, donant a més vuit assistències que van contribuir que l’equip acabés novè, vorejant la classificació per al play-off i ficant-se a Europa. El segon any va marcar 37 gols en 36 partits i va ser clau en la consecució de la Copa d’Europa, marcant tant en la semifinal com en la final, i acabant en la cinquena plaça a la Lliga.La seua gran actuació el va portar al Valdagno, amb el qual va jugar dos temporades, anotant 43 gols la primera en 40 partits i 25 en 22 a la segona. Després se’n va anar a Portugal amb el Barcelos, on s’ha quedat fins a aquest any. En les dos primeres campanyes va firmar 39 i 38 gols en 35 i 36 partits, respectivament, però en les dos últimes les lesions l’han llastat.Darío Giménez, campió de la Copa Elit de Portugal el 2020, és el segon fitxatge que tanca el Lleida Llista després d’Antonio Chino Miguélez, que arriba procedent del Sandrigo italià. El club està negociant ara la incorporació de l’internacional alemany Max Thiel, de 24 anys i jugador del Grosetto italià, però les seues elevades pretensions compliquen l’acord.