Dos partits a porta tancada

El jutge disciplinari únic per a competicions no professionals de la RFEF va imposar ahir un dur càstig al Lleida pels incidents de diumenge passat contra el Ieclà, que van provocar la suspensió del partit al minut 93 amb 0-1 al marcador. Considera els fets com “una infracció molt greu”, per la qual cosa determina el tancament del Camp d’Esports per dos partits. D’aquesta manera, el Lleida haurà de jugar a porta tancada els seus dos pròxims partits oficials, mentre li imposa una multa de 6.001 euros.

El Lleida, per la seua part, que amb tota probabilitat recorrerà la sanció, es troba immers en un doble front jurídic després dels incidents que es van produir diumenge després que un espectador llancés una ampolla que va impactar en el delegat del conjunt murcià. El club ha denunciat davant dels Mossos el llançament de l’ampolla i prova d’identificar qui la va tirar, mentre ahir va presentar un recurs davant d’Apel·lació reclamant que es disputin els 8 minuts que falten. “Estem delimitant la parcel·la d’on va sortir l’ampolla, que va ser al costat de la llotja”, va explicar ahir Marc Torres, adjunt a la presidència. “Una vegada identificat, si és abonat se l’expulsarà i no podrà tornar a abonar-se i si és un aficionat no se li permetrà entrar al Camp d’Esports mai més”, va afegir. Quant al recurs, va comentar que “demanem que es disputin els 8 minuts, perquè el que diu la resolució no està fonamentat en cap article del reglament. Hem rebut un càstig injust i desproporcionat. Arribarem fins al final, fins al TAD”, valorava. Considera que “els arguments per justificar la decisió són terribles”. “Afirma que no es poden jugar aquells minuts” per, segons la resolució, “la possibilitat que el resultat que es donava en el moment de la suspensió pogués ser revertit en una eventual represa”.Quant a la sanció, el Jutge Únic la basa en el fet que hi va haver “tres llançaments d’ampolles de 500 ml amb tap”, una de les quals va colpejar el delegat del Icelà que “va perdre momentàniament el coneixement”, així com un encenedor que va colpejar la mà d’un jugador visitant i que “s’ha posat en perill greu la integritat física dels participants”.

El president Pereira augmenta un 50% la prima per l’ascens

El president del Lleida, Luis Pereira, va utilitzar ahir el seu vehicle favorit per comunicar-se, la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, per anunciar que augmentava en un 50% la prima d’ascens. “A la petició de prima d’ascens dels jugadors l’he incrementat en un 50% i, per descomptat, la vull pagar.” Fonts del club no van voler confirmar la quantia de la prima que té la plantilla en cas d’aconseguir l’ascens a Primera RFEF.Per una altra banda, els aficionats lleidatans disposen d’un total de 150 entrades per al partit de tornada a Iecla, de les quals, segons Blues Nord, ja se n’havien despatxat unes 120.