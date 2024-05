Consoliden el segon lloc

El Barcelona es va imposar ahir per 0-2 a l’Almeria, un rival ja descendit, amb la qual cosa suma un triomf que li permet consolidar la segona posició, que dona accés a la Supercopa. Els de Xavi, amb un doblet de Fermín, van tirar el partit endavant amb comoditat, encara que l’equip andalús va disposar de diverses ocasions que, amb més encert, haurien complicat l’objectiu dels blaugranes. A falta de dos partits perquè acabi la Lliga, o sigui, 6 punts en joc, en té 4 d’avantatge sobre el Girona, al qual li ha sortit molt cara l’entrepussada contra el Vila-real. Els de Xavi Hernández van pecar de conformistes amb un excessiu to de relaxació a Almeria. El Barça, sabent-se superior, va monopolitzar sempre que va poder la pilota però sense urgència per buscar la porteria rival. L’Almeria va exhibir els problemes a les àrees que l’han condemnat a estar descendit ja fa temps, malgrat el repunt d’orgull des que va arribar Pepe Mel. L’equip andalús va tenir tres ocasions molt clares: Leo Baptistao i Embarba, en el primer temps, i Choco Lozano als dos minuts de la represa. Amb el 0-1 a favor des del minut 14, anotat per Fermín, el Barça va confiar en la seua pegada i va sortir airós d’un partit que va sentenciar a la segona amb un altre gol de Fermín. Els de Xavi van fer aviat els deures, amb la centrada d’Héctor Fort i el bon cop de cap de Fermín (0-1, 14’), però la intensitat visitant no va créixer. L’equip blaugrana es va deixar portar i l’avís de Baptistao, en una gran jugada personal, va servir de despertador. Lamine Yamal va ser qui va avivar el joc del Barça, però no hi va haver més gols fins al segon temps. El Barça es va conformar amb tenir la pilota i, abans del descans, Embarba en va tenir una altra que va enviar al pal. La de Lozano a l’inici del segon acte va ser encara més clara, amb la pilota morta per rematar davant de Ter Stegen, però la lenta tornada de vestidors no va passar factura als de Xavi. En una arrancada d’orgull de Sergi Roberto va arribar el 0-2 de Fermín que va deixar el partit vist per a sentència i, la segona plaça pràcticament també. És un premi menor en una temporada en blanc, però garanteix 10 milions a la Supercopa per a les necessitades arques blaugrana.

Rebutgen investigar si Negreira blanquejava diners del Barça

L’Audiència de Barcelona ha anul·lat la decisió del jutge del cas Negreira d’investigar, en una peça separada, si l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres, José María Enríquez Negreira, i el seu fill van blanquejar part dels diners que els va pagar el Barcelona, davant la falta d’indicis que cometessin el delicte. Aquesta interlocutòria dona la raó a Negreira, el seu fill i el Barça, que van recórrer la decisió.