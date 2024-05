Desestimat el recurs del Lleida per acabar el partit

El Comitè Nacional de Segona Instància (CNSI) de la Federació Espanyola de Futbol ha desestimat “íntegrament”, el recurs que va presentar el Lleida contra la decisió del jutge únic de competicions no professionals, la matinada de dilluns passat, de donar per suspès el partit del play-off d’ascens a Primera RFEF, davant del Ieclà, amb 0-1 en el marcador i a falta de prop de 8 minuts. El motiu de la suspensió va ser el llançament d’una botella que va impactar al cap del delegat de l’equip murcià, al qual van seguir altres llançaments, segons l’acta arbitral. El CNSI confirma “en la seua integritat” la decisió del jutge únic.

Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida, lamentava que “desestimen el recurs amb els mateixos arguments que el jutge únic, és a dir, zero arguments i continua sense haver-hi fonament legal”. Per això va anunciar que “anirem a la justícia ordinària”, per la qual cosa el Lleida presentarà un recurs per via civil, ja que al no tractar-se d’un afer de disciplina esportiva no es pot recórrer al Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD). Conscient de la immediatesa del partit de tornada, Torres afegeix que “si al final un tribunal ens dona la raó, demanarem danys i perjudicis”.En el recurs al CNSI el Lleida al·lega que la decisió del jutge únic “vulnera el principi de legalitat per tal com no es basa en cap precepte legal o reglamentari”. Aquest organisme li respon que “és competent per resoldre sobre la continuïtat o no d’un partit suspès”. També rebutja que la decisió vulneri la presumpció d’innocència perquè “aquest procediment no té caràcter disciplinari, sinó competencial” i que “el seu objecte es limita a determinar si procedia o no donar per acabat el partit”. Competició va sancionar al club amb el tancament el Camp d’Esports dos partits i 6.000 euros de multa, la qual cosa també té prevista recórrer avui el Lleida.El Lleida també va argumentar que el Ieclà va marxar sense esperar la resolució del jutge únic, a la qual cosa el CNSI respon que “no existeix precepte reglamentari que l’obligui a pernoctar a la mateixa ciutat del partit suspès” i que no van ser els seus seguidors “que van provocar els incidents que van portar a la suspensió”.